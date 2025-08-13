Charly García tiene su esquina en Mendoza: el homenaje en una zona icónica para su vida

El músico Charly García tiene historias impresionantes en Mendoza: arte, escándalos, saltos al vacío, causas judiciales que sirvieron de inspiración para temas musicales y quedaron grabadas en la memoria. Charly ahora también tiene su equina; como en Nueva York y Buenos Aires.

La esquina de Charly está en San Lorenzo y 25 de mayo de Ciudad. Allí, un grupo de artistas emuló el mural de Richard Hambleton que está en Nueva York y que inspiró la portada del emblemático disco Modern Clix.

Esquina Charly García Walter Moreno/MDZ El lugar elegido no es casual. A pocos metros está el hotel Aconcagua, donde supo alojarse Charly en sus vistas a Mendoza. Desde la azotea de ese hotel Charly saltó "al vacío" para caer en la pileta, en otro de los hechos más recordados. Fue en marzo del año 2001, cuando el genial músico estaba en la Provincia. Dio un recital memorable en el estadio Malvinas Argentinas, tuvo un altercado con una mujer en un bar, le iniciaron una causa judicial y durante la mañana del "" de marzo saltó desde la zona más alta, en el noveno piso, hacia la pileta, que está en el segundo. El "vuelo" fue de 25 muertos y usó sus manos como "flaps" para planear y caer en el agua de una piscina que estaba a medio llenar.

La esquina de Charly en Mendoza fue creada por el grupo de marketing La Revuelta. Además del graffiti, hay una placa recordatoria en la que se explican las razones de la intervención urbana y se invita a expandir el mensaje a través de fotos.

La esquina original y el homenaje En la descripción se explica que en 1983 Charly estaba en Nueva York para grabar el disco "Nuevos Trapos". Sin embargo algo pasó: caminando por la calle el músico vio el grafiti del artista Richard Hambleton que, además de la sombra pintada, tiene la inscripción "Modern Clix". La foto que retrató a Charly se transformó en la portada de un disco que pasaría a llamarse "Clics Modernos". Por el arte de tapa pasó a ser icónico. Y por la música tuvo más repercusión aún.