Presentación del libro Todavía en Mendoza: un testimonio de amor y joyería

El sábado 16 de agosto a las 19, el espacio cultural La fábrica (Vicente Gil 140) recibirá la presentación del libro Todavía (Still), una obra íntima que explora cómo las joyas se convierten en puentes emocionales de las artistas Iris Eichenberg y Jimena Ríos .

Jimena Ríos estará presente para compartir este proyecto que ya ha recorrido galerías y museos de Estados Unidos, Europa y Argentina, y que ahora llega a Mendoza con un significado especial: es la tierra natal de Ríos. La entrada es libre y gratuita, y el evento incluirá una charla entre Jimena y su abuela: Susana Santander.

En entrevista exclusiva, Jimena Ríos detalló el recorrido internacional del libro: "Se presentó en Finlandia, Austria, Estados Unidos, y después seguirá en Barcelona, Holanda y Alemania. Seguramente continuará porque nuestra idea es llevarlo a donde vayamos". Hasta ahora, el libro ha sido exhibido en:

- Galería Korutaide (Universidad de Arte de Lappeenranta, Finlandia, mayo 2025)

- Suena Washington (Buenos Aires, julio 2025)

Las próximas paradas incluyen el Cercle de Artistas San Lluc (Barcelona, octubre 2025), Ámsterdam y la prestigiosa feria Schmuck en Munich (marzo 2026).

La joyería como lenguaje universal

Ríos destacó el poder emocional de las piezas: "Todo el mundo tiene algo —un aro, un collar, una pulsera— que lo conecta con alguien. No importa su valor material; lo que cuenta es que te ayuda a recordar". El libro narra la historia de Anne y Donald, una pareja unida durante 37 años a través de joyas que hoy Donald usa diariamente desde el fallecimiento de Anne en 2022.

still (3)

"Es como llevar a alguien con vos —una abuela, un amigo—. Quisimos poner luz sobre algo tan cotidiano que a veces pasa desapercibido", agregó Ríos. La presentación en Mendoza incluirá una charla de 20 minutos donde se explorarán arquetipos de joyería, desde exvotos hasta alianzas, mostrando su rol como testigos de ausencias y presencias.

Un regreso con significado personal

Para Ríos, esta presentación es especial: "Soy de Mendoza —nací en General Alvear— y quería hacerla con mi abuela, que recita maravillosamente. Es compartir un momento importante con alguien importante". Aunque usualmente presenta el libro junto a su coautora Iris Eichenberg (radicada en EE.UU.), esta vez lo hará sola, en un formato que mantienen en todas sus giras.

El formato del libro es de 65 páginas bilingües (español/inglés), con diseño de Marcelo Morán y fotos de Eric Perry. El evento de la presentación de Todavía (Still) tendrá lugar este sábado 16 de agosto a las 19 horas en el espacio cultural La Fábrica, ubicado en Vicente Gil 140 de la ciudad de Mendoza. La entrada es libre y gratuita, sin necesidad de reserva previa.