Cuántos ejemplares se vendieron de El diario de El Chavo del 8

No existen dudas que El Chavo del 8 fue (y aún es) un éxito. Este programa, creado por Roberto Gómez Bolaños, atravesó la pantalla y llegó al corazón de más de una generación. Sus intrépidos personajes se ganaron el cariño de miles y miles de personas en todo el mundo.

Si bien el programa comenzó a emitirse en la década del '70, los niños de la famosa vecindad siguen vigentes. No hay quien no tenga presente a El Chavo, La Chilindrina, Quico e incluso Doña Florinda y a Don Ramón.

El show de El Chavo del 8 se centra en las vivencias de un grupo de personas que habitan una particular vecindad. Allí vive un niño que realiza travesuras y que, junto a sus amigos, ocasiona malentendidos y discusiones entre los vecinos. Está apuntado a un público adulto y la dirección y producción estuvo a cargo de Enrique Segoviano y Carmen Ochoa.

El elenco estuvo formado por el propio Chespirito junto a Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Édgar Vivar, con algunas participaciones especiales de otros artistas.

Cuántos ejemplares de vendieron de El diario de El Chavo del 8 Tal fue el éxito del programa, que su creador escribió un libro: El diario de El Chavo del 8. Se publicó en 1995 por la editorial Santillana en español y, también, en inglés. Contiene la biografía de El Chavo narrada en primera persona y vivencias con los demás personajes.