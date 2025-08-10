Antídotos explícitos sobre la ansiedad

Mezcla de crónica y memoria personal, “Antídotos contra la ansiedad. Una historia en 108 fechas” (2025, Ediciones Godot) es un escrito de Federico Lorenz quien apela al estilo del autorretrato reflejado en microensayos (108) donde el antídoto que propone el autor no resulta del todo explícito pero seguramente convoca al tiempo que la ansiedad generalizada resta a la lectura personal. Hábito por otro lado, si se lo aplica de modo constante que puede resultar eficaz para dominar la inquietud.

Lorenz es historiador y novelista, y se desempeña como jefe del Departamento de Historia del Colegio Nacional de Buenos Aires además de ser investigador independiente del Conicet. Piensa que su libro puede ser una bitácora, una especie de calendario personal donde intenta reconstruir la memoria histórica de hechos que han sucedido. Por eso la división de los microensayos se rigen por la temporalidad, divididos en fechas que invitan al lector a encontrarse con ellas.

MOTTA1 Por mi historia personal, me llevó a buscar el 31 de julio y allí me encontré que en el año 1944 los nazis derribaron el avión tripulado por Antoine de Saint-Exupéry durante una misión de reconocimiento. Saint- Exupéry es famoso por ser el autor de “El principito” y de “Vuelo nocturno” donde se describe la Patagonia y los hombres expuestos a sus condiciones extremas. Es una novela que relata la vida de los pilotos de Aeroposta que durante la década de 1920 hacía el servicio de correo aéreo entre Buenos Aires y las ciudades del sur argentino. Una réplica de ese avión se puede encontrar en la Galería Güemes de la ciudad de Buenos Aires, incluso allí mismo se puede visitar el departamento que Exupéry habitaba (recuerdo que en la ciudad balnearia de Ostende, en “El viejo hotel Ostende”, se encuentra la máquina de escribir que utilizaba y que allí se expone).

Lorenz relata que la escena que más lo conmovió de “Vuelo nocturno” es aquella donde los pilotos vuelan de noche de regreso a Buenos Aires. Escapan de una tormenta. En la oscuridad, sus puntos de referencia son tanto las estrellas como las luces de las localidades bajo ellas. Y Lorenz recrea esos puntos referenciales con la pandemia del COVID puesto que él sabía que para continuar con su trabajo, sus estudiantes estaban allí: los pequeños recuadros de la clase virtual le aseguraban que el mundo existía.

A partir de ese relato, el autor recuerda el aislamiento que todos hemos tenido y las consecuencias quizás que nos han atravesado. Nos habíamos alejado del mundo y, a la vez, ese detalle de lo virtual, paradojalmente aseguraba la presencia. Y aquellas luces (en este caso reflejo de la pantalla del ordenador) señalaban en la oscuridad, el decir de un acontecimiento que nos incluía en una trama mayor.