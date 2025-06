La literatura: rostro de lo humano y lo divino

LIBRO.jpg Los libros son verdaderos puentes de conexión. Archivo.

Recolectora de semillas

Al leer novelas, poesías y escritos de la más diversa índole y procedencia, nos asemejamos a San Pablo, quién recogió sabiduría de los pueblos paganos para descubrir los abismos que nos habitan e iluminarlos con la figura de Cristo. Personalmente cada vez me he ido haciendo más “fanática” de autores y textos que, como semillas, han crecido en mi interior formando un jardín inacabable y aparentemente caótico, con la flora más diversa que se pueda imaginar. Son estas flores, arbustos, malezas y árboles los que inspiran mi alma, mente y corazón. En este parque me sumerjo sin tiempo, cultivando y cuidando cada “especie” porque son ellas las que me han ayudado a sanarme, a aprender, a ahondar en los derroteros de mi existencia y a sentirme profundamente acompañada.