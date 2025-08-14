La serie de 8 capítulos de Netflix que se basa en un popular libro

Para los fanáticos del terror gótico, esta serie de Netflix basada en cuentos populares de Edgar Allan Poe es oro puro.

Netflix ofrece para sus millones de suscriptores contenido de todo tipo. En esta ocasión, se trata de una gran recomendación para quienes disfrutan del género de misterio, acción y terror. Estrenada en 2023, esta serie de ocho capítulos conquistó a la audiencia con su trama oscura y su cuidada puesta en escena.

"La Caída de la Casa Usher" es una de las producciones más destacadas del director y guionista Mike Flanagan, creador de otras ficciones para la plataforma como La maldición de Hill House (2018) y Misa de medianoche (2021). La historia está basada en el famoso relato de Edgar Allan Poe del mismo nombre, aunque incorpora elementos de varias de sus obras para enriquecer la narrativa.

La Caída de la casa Usher es una de las series más vista de Netflix Foto: Netflix Una historia de Netflix que mezcla el terror psicológico y lo sobrenatural Como sucede en muchos cuentos del célebre autor, La Caída de la Casa Usher combina el terror psicológico con lo sobrenatural. El relato sigue a un narrador que visita a su amigo de la infancia, Roderick Usher, en su antigua y deteriorada mansión. Allí, una atmósfera sombría lo envuelve todo, mientras Roderick sufre una misteriosa enfermedad mental y su hermana, Lady Madeline, padece un mal físico igualmente enigmático.

A medida que pasan los días, los sucesos se vuelven cada vez más perturbadores, con presencias inexplicables, ruidos extraños y un clima de fatalidad creciente. El punto culminante llega con la misteriosa muerte de uno de los protagonistas, evento que desata un desenlace trágico. Además del cuento original, la serie incorpora referencias a otras obras de Poe como El gato negro, El corazón delator, Annabel Lee y La máscara de la muerte roja, entre muchas otras.