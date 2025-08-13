La película de ciencia ficción que revive Netflix y tiene escenas imperdibles

Estrenada en el año 2008, la película protagonizada por Nicolas Cage volvió a ubicarse entre lo más visto de Netflix.

Netflix está sumando a su catálogo algunas películas clásicas de los 2000 que siguen generando furor entre los usuarios. Ya sea por revivirlas o por descubrirlas por primera vez, estas producciones mantienen al borde del asiento a quienes las ven y han logrado trascender en el tiempo.

Una de las recientes adquisiciones es El Vidente (título original Next), protagonizada por Nicolas Cage y estrenada en 2008. Según FlixPatrol, plataforma que analiza el consumo de streaming, la película volvió a ocupar un lugar destacado entre lo más visto en diversos países.

Captura Netflix incorpora clásicos a su catálogo y se convierten nuevamente en éxitos. Foto: Archivo Acción y ciencia ficción de la mano de Nicolas Cage El Vidente se basa en un cuento de Philip K. Dick, autor que inspiró otras grandes producciones como Blade Runner y Minority Report. La película combina acción y ciencia ficción en escenas intensas y en grandes dosis que mantienen la tensión durante toda la trama.

Seguimos la vida de Chris Johnson, un mago con un don especial: puede ver lo que ocurrirá dos minutos antes de que suceda. Mientras mantiene en secreto su habilidad, la agente Ferris lo descubre y le encomienda una misión crucial: detectar una bomba terrorista antes de que explote.