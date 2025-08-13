Cómo "KPop Demon Hunters" se convirtió en la película animada más vista en la historia de Netflix y en un éxito musical mundial

Seas o no un fanático del K-pop, quizás hayas oído hablar de esta nueva sensación mundial.

La película animada KPop Demon Hunters se ha convertido rápidamente en un éxito global, pasando a ser la película animada más vista en la historia de Netflix . Cuenta con su propio fan art y el público de todo el mundo ya pide una secuela.

Pero no es solo la película la que está causando sensación. Desde su estreno el 20 de junio, dos bandas ficticias que aparecen en la historia (el grupo femenino Huntr/x y sus contrapartes rebeldes Saja Boys) han dominado las listas musicales mundiales, incluso superando a grandes figuras del K-pop como BTS y Blackpink.

Las canciones de la banda sonora de la película figuran en el Billboard Hot 100, siendo Golden la número 1 del ranking.

Los hits de la banda han llegado a la cima de la lista estadounidense de Spotify, ocupando el primer y tercer puesto.

Entonces, ¿qué hay detrás de este extraordinario éxito y por qué resuena con tanta fuerza entre el público mundial?

Guardianas secretas del mundo

KPop Demon Hunters sigue la historia de Huntr/x, un grupo femenino de K-pop (Rumi, Mira y Zoey) que también son guardianas secretas del mundo.

Más allá del glamour del escenario, estas superestrellas globales protegen a sus fans de amenazas sobrenaturales, enfrentándose a sus villanos homólogos, los Saja Boys.

Esta película animada combina acción con una historia sobre la amistad, la confianza y la fidelidad a la propia identidad.

Con sus deslumbrantes efectos visuales, ingeniosas secuencias de acción, humor y un toque de fantasía, junto con un mensaje universal sobre el autodescubrimiento, es fácil ver su atractivo.

Pero la música de la película ha sido la clave de su éxito.

Maggie Kang, la codirectora coreano-canadiense de la película, aparentemente se inspiró en los ídolos del K-pop que admiraba de niña.

El K-pop es el alma de la película.

La música del grupo se convierte en un arma sobrenatural que ahuyenta las fuerzas oscuras. Cada tema original amplifica los momentos emotivos.

"A diferencia de otras películas de animación, en las que las canciones suelen añadirse como relleno o gancho comercial, aquí la música se integró en la narrativa de una manera que la realza en lugar de distraerla", declara a la BBC Lashai Ben Salmi, líder comunitario especializado en la cultura coreana en Europa.

"Le otorga a la película un sorprendente nivel de madurez".

Sabiendo la importancia de la banda sonora, los directores Maggie Kang y Chris Appelhans recurrieron a la experiencia de experimentados productores de K-pop.

El K-pop se ha convertido en una industria multimillonaria, impulsada por una fiel base de fans global y conocida por su música pegadiza y meticulosamente producida, sus coreografías vibrantes y sus videos musicales visualmente impactantes.

"Como queríamos que la música fuera realmente increíble, que realmente conectara con los fans del K-pop y que se integrara plenamente en el mundo del K-pop, consideramos importante asociarnos con un sello coreano", declaró Kang durante una entrevista de prensa para Netflix.

La película fue posible gracias a la ayuda de destacados productores musicales, como Teddy Park, conocido por su trabajo con Blackpink, y Lindgren, ganador de un Grammy y quien ha trabajado con BTS y TWICE.

Amanda Golka, una joven creadora de contenido residente en Los Ángeles, le cuenta a la BBC que no es una gran aficionada al K-pop, pero que se ha obsesionado con la película y las canciones.

"He estado poniendo la banda sonora a todo volumen en Spotify cada vez que voy en coche", dice. "Siempre me fascina el lenguaje universal de la música, a través de diferentes culturas".

Kim Youngdae, crítico musical y etnomusicólogo especializado en K-pop, afirma que la película resulta atractiva incluso para quienes tienen poco interés en el K-pop o simplemente sienten curiosidad.

"Durante los últimos 20 o 30 años, el K-pop ha tenido dificultades para integrarse de forma natural en lo que llamamos la cultura pop dominante, como en Estados Unidos o Reino Unido… debido a las barreras culturales", declara a la BBC. "Pero la animación es una forma muy eficaz de introducir culturas desconocidas en las plataformas convencionales".

La tradición se une a la tendencia

Otra razón clave de la popularidad de la película es la creciente familiaridad mundial con la cultura coreana. El K-pop, el cine coreano y los dramas coreanos ya se han popularizado en mercados occidentales como el estadounidense, y esta película refleja ese cambio cultural con una autenticidad notable.

Entreteje cuidadosamente elementos cotidianos de la vida coreana, especialmente en torno a la comida y las costumbres gastronómicas, que son parte esencial de la cultura.

También captura escenas de lugares como las antiguas murallas que dominan Seúl, Hanuiwon (clínicas de medicina tradicional coreana), baños públicos y la icónica Torre Namsan. Estas elecciones reflejan un esfuerzo consciente por retratar la cultura coreana más allá de los clichés y las imágenes superficiales.

Ofrece a los espectadores coreanos una excepcional sensación de representación que se siente a la vez precisa y respetuosa.

Para lograr este nivel de autenticidad, el equipo de producción viajó a Corea del Sur y realizó una investigación exhaustiva sobre aspectos tanto tradicionales como modernos de la cultura coreana, desde la vestimenta tradicional hasta los monumentos de Seúl.

"Fuimos a pueblos tradicionales, observamos el aspecto de los ladrillos y el diseño de las calles de Myeongdong. Tomamos fotografías porque capturar la sensación es fundamental", dijo Kang. "Intentamos que la película tuviera el mayor aire coreano posible. Y una forma de lograrlo fue incorporar elementos coreanos en cada escena y en cada aspecto del diseño".

Un ejemplo de esta sensibilidad cultural se encuentra en la propia animación. Aunque los personajes hablan inglés en la versión final, los animadores diseñaron los movimientos de sus bocas para que coincidieran con la pronunciación coreana. Las reacciones de los personajes son auténticamente coreanas, y también dicen o cantan algunas palabras en coreano.

"Animamos la película con la idea de que queríamos asegurarnos de que todo sonara coreano, y que las reacciones de los personajes también se sintieran coreanas", dijo Kang.

Además, la película captura vívidamente la cultura única del K-pop, sumergiendo a los espectadores en el mundo del fandom. Incluye detalles auténticos como eventos de firma de autógrafos, luces de colores y pancartas coreanas.

Los Huntr/x y Saja Boys realizan bailes perfectamente sincronizados, conocidos como Kalgunmu en coreano.

Con su profundo conocimiento de la cultura de los fans del K-pop, la película invita al público a conectar con los personajes como si fueran verdaderos ídolos.

"Gracias al concepto de K-pop, pudimos incluir una amplia gama de bandas de K-pop. No se trata de un grupo en particular ni de una época en particular, sino de toda la cultura del K-pop", dijo Kim.

"Los fans del K-pop suelen centrarse en grupos individuales, pero esta película abarca la cultura del K-pop en su conjunto".

Y la película crea una mezcla única de cultura tradicional coreana con K-pop contemporáneo. El uso de espadas y abanicos del grupo femenino Huntr/x recuerda a los chamanes coreanos llamados Mudang , mientras que sus rivales, los Saja Boys, representan espíritus malignos vestidos como la Parca coreana.

El chamanismo coreano aparece en elementos simbólicos como los árboles D angsan (árbol deificado) y los Dokkaebi (duendes coreanos). Incluso para las armas se usan diseños tradicionales coreanos, mientras que el telón de fondo del escenario presenta pinturas tradicionales coreanas. Dos mascotas -Derpy, un tigre, y Sussy, una urraca- tienen un significado especial en los cuentos populares de finales de la Dinastía Joseon, simbolizando la tutela y la buena fortuna.

Bajo su vibrante superficie, la película transmite un mensaje universal sobre personajes que luchan por aceptarse a sí mismos, y que finalmente recuperan su verdadera identidad.

Es un viaje de madurez que resuena en distintas culturas. Incluso quienes no están familiarizados con el K-pop o las tradiciones coreanas pueden conectar con sus temas.

"Se trata de la autoaceptación", dice Golka. "Puede que tus amigos no lo entiendan al principio, pero... te quieren y lo entenderán. Creo que eso ha calado hondo en la gente".

"Parece un sueño"

Una de las estrellas de KPop Demon Hunters dice que el éxito de la película "parece un sueño".

Ejae, quien coescribió e interpretó la canción Golden, le dijo a BBC Newsbeat que se sintió "honrada" por su éxito.

"Es como si estuviera surfeando por primera vez y acabara de pasar una gran ola", dice.

"Y estoy haciendo todo lo que puedo para superarlo".

Ejae dice que la avalancha de apoyo ha sido "abrumadora".

Ganó casi 100.000 seguidores en Instagram en un mes y dice que se ha estado acostumbrando a ser el centro de atención en lugar de "trabajar detrás de escena".

El equipo de KPop Demon Hunters sabía que Golden sería un éxito cuando la escribieron, dice ella, pero no tenían idea de lo grande que se volvería.

Pero Ejae tiene una idea de por qué la canción ha cautivado a tantos fanáticos.

"Creo que estamos en un momento en el que necesitamos esperanza y la gente la desea", afirma.

"Y esta canción es muy esperanzadora, simplemente eleva tu voz y es una canción muy poderosa.

"Creo que quizá eso es lo que la gente necesita ahora mismo".

