Netflix: la película llena de acción que llegó a la plataforma protagonizada por Brad Pitt
Dirigida por David Leitch, la película agregada a Netflix combina humor negro, acción vertiginosa y un elenco de estrellas.
Para los amantes de la acción, Netflix acaba de estrenar en su catálogo una de las películas más esperadas. Si bien se estrenó en el año 2022, el film no tardó en ubicarse entre lo más visto de la plataforma.
En Tren Bala no solo vamos a ver una historia cargada de emociones intensas, sino también la actuación de un gran elenco con Brad Pitt como protagonista, pero también a Bad Bunny, Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry.
De qué trata la nueva incorporación de Netflix
Su sinopsis adelanta: “Cinco asesinos abordan un tren bala japonés con destino a Kioto y descubren que sus misiones aparentemente inconexas tienen un vínculo misterioso”.
Principalmente sigue la historia de Ladybug (Brad Pitt), un asesino que intenta cambiar su karma y llevar una vida más tranquila, pero su última misión, que parece limitarse a recuperar un maletín, se vuelve turbulenta al encontrarse en el mismo tren con otros asesinos mortales.
La película fue dirigida por David Leitch y cuenta con buenas opiniones por parte de la crítica especializada, alcanzando un 54% de aprobación en Rotten Tomatoes. Además, el público ha destacado sus secuencias de acción, el ritmo ágil y el toque de humor negro que la diferencia de otras producciones del género, lo que explica su rápido ascenso en el ranking de lo más visto en Netflix.