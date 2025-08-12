Netflix: la película llena de acción que llegó a la plataforma protagonizada por Brad Pitt

Dirigida por David Leitch, la película agregada a Netflix combina humor negro, acción vertiginosa y un elenco de estrellas.

La nueva adquisición de Netflix también cuenta con la actuación de Bad Bunny.

Para los amantes de la acción, Netflix acaba de estrenar en su catálogo una de las películas más esperadas. Si bien se estrenó en el año 2022, el film no tardó en ubicarse entre lo más visto de la plataforma.

En Tren Bala no solo vamos a ver una historia cargada de emociones intensas, sino también la actuación de un gran elenco con Brad Pitt como protagonista, pero también a Bad Bunny, Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson y Brian Tyree Henry.

De qué trata la nueva incorporación de Netflix Su sinopsis adelanta: “Cinco asesinos abordan un tren bala japonés con destino a Kioto y descubren que sus misiones aparentemente inconexas tienen un vínculo misterioso”.

Captura Brad Pitt interpreta a Ladybug, un asesino con mala suerte que enfrenta una misión inesperadamente peligrosa. Foto: Netflix Principalmente sigue la historia de Ladybug (Brad Pitt), un asesino que intenta cambiar su karma y llevar una vida más tranquila, pero su última misión, que parece limitarse a recuperar un maletín, se vuelve turbulenta al encontrarse en el mismo tren con otros asesinos mortales.