Feriados 2025: cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

Mientras todo el país transita un nuevo fin de semana largo por este viernes que es considerado día no laborable , muchos ya se están preguntando cuándo será el próximo feriado para poder descansar o poder planificar una escapada a algún destino turístico.

Este viernes 15 de agosto fue declarado día no laborable con fines turísticos ya que el próximo domingo 17 de agosto se conmemorará un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Sin embargo, muchos lo confundieron con un día feriado, que no es lo mismo.

Luego de que finalice este fin de semana largo, habrá que esperar mucho tiempo para el próximo. Si bien septiembre se celebran el Día del Maestro y el Día del Estudiante, estas fechas no son estipuladas en el calendario como feriados nacionales y por ende no habrá asueto en ese mes.

Por una decisión del Gobierno, tampoco habrá fines de semana largo en octubre. La posibilidad que tenía el Ejecutivo de hacer un feriado puente era concreta ya que el 12 de octubre se celebra el Día de la Diversidad Cultural, pero como cae domingo y es trasladable podría tranquilamente haberse pasado al lunes 13. Pero eso no ocurrió.

Es por eso que el próximo fin de semana largo será recién en noviembre con la particularidad de que comprenderá cuatro días de descanso para los argentinos. Será desde el 21 de noviembre al 24, es decir, de viernes a lunes inclusive aunque el viernes será día no laborable. En esas fechas se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora el jueves 20 pero se trasladó con fines turísticos.

Mirando más hacia el futuro, el fin de semana largo que le sigue será el del 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Al caer lunes, el finde XL se conforma solo sin traslado del Gobierno respecto del movimiento de fechas.

En ese mismo mes, Navidad caerá día jueves por lo que ese 25 de diciembre tampoco se trabajará.

Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado

Es importante destacar que los días no laborables y los feriados no funcionan de la misma manera.

Según la ley de Contrato de Trabajo, los feriados nacionales implican descanso obligatorio y, si se trabaja, se debe pagar el doble de una jornada normal.

En cambio, los días no laborables son opcionales para los empleadores: pueden decidir si sus empleados trabajan o no, y en caso de hacerlo, se abona el salario habitual.