Instagram, en el foco de las críticas por una función implementada hace ya algunos meses
Los usuarios manifestaron su preocupación a partir de "Mapas", la herramienta que Instagram integró hace un tiempo. Meta salió a dar respuestas.
Meta vuelve a estar bajo la lupa debido a una función que sumó a Instagram hace algunos meses, pero que puede resultar perjudicial para los usuarios. Se trata de “Mapas”, la herramienta que comparte la ubicación en tiempo real dentro de la aplicación y es visible para el resto de los contactos.
Según informó el New York Post, legisladores en Estados Unidos pidieron a la compañía dirigida por Mark Zuckerberg que elimine esa función en la plataforma, argumentando que expone a los niños a pedófilos, además de convertirlos en el foco de campañas publicitarias direccionadas. Esto, sin dudas ha provocado preocupación entre los ciudadanos.
¿Qué es “Mapas” en Instagram?
Se trata de una copia de una opción disponible hace tiempo en Snapchat y básicamente permite compartir la ubicación con amigos. Cuando se activa, hay un mapa en el que se muestra a contactos seleccionados la última ubicación activa. En este sentido, cuenta con diversos parámetros de personalización. Por ejemplo, es posible compartir la información con todos los amigos, con cercanos o con cuentas seleccionadas y también se puede restringir en determinados lugares o elegir a personas específicas para que no vean el dato.
A meses de su debut, esta función recibió diversas críticas, por lo que el director ejecutivo de Meta, Adam Mosseri aseguró que “la gente está confundida”. “Parece que muchos asumen que, como pueden verse en el mapa al abrirlo, otras personas también pueden verlos. Seguimos comprobando todo para asegurarnos de que nadie comparta su ubicación sin su permiso explícito, lo que, por cierto, requiere un doble consentimiento por diseño”, señaló el CEO de Instagram.