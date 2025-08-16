Instagram, en el foco de las críticas por una función implementada hace ya algunos meses

Los usuarios manifestaron su preocupación a partir de "Mapas", la herramienta que Instagram integró hace un tiempo. Meta salió a dar respuestas.

Meta vuelve a estar bajo la lupa debido a una función que sumó a Instagram hace algunos meses, pero que puede resultar perjudicial para los usuarios. Se trata de “Mapas”, la herramienta que comparte la ubicación en tiempo real dentro de la aplicación y es visible para el resto de los contactos.

Según informó el New York Post, legisladores en Estados Unidos pidieron a la compañía dirigida por Mark Zuckerberg que elimine esa función en la plataforma, argumentando que expone a los niños a pedófilos, además de convertirlos en el foco de campañas publicitarias direccionadas. Esto, sin dudas ha provocado preocupación entre los ciudadanos.

adolescentes con celulares 2 Preocupación por la función "Mapas" de Instagram. Imagen IA ¿Qué es “Mapas” en Instagram? Se trata de una copia de una opción disponible hace tiempo en Snapchat y básicamente permite compartir la ubicación con amigos. Cuando se activa, hay un mapa en el que se muestra a contactos seleccionados la última ubicación activa. En este sentido, cuenta con diversos parámetros de personalización. Por ejemplo, es posible compartir la información con todos los amigos, con cercanos o con cuentas seleccionadas y también se puede restringir en determinados lugares o elegir a personas específicas para que no vean el dato.