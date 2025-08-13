A sus 53 años, Sofía Vergara enciende las redes con su belleza paradisíaca

Sofía Vergara es una estrella que, a sus 53 años, logra deslumbrar a todo Instagram. Con millones de seguidores, la barranquillera "Toty" siempre se convierte en tendencia con su sonrisa, belleza y figura. Pero una de sus últimas fotografías causaron un verdadero impacto.

Bajo la pregunta “¿Qué parece que he estado haciendo?”, Sofía compartió una fotografía con un vestido de color rojo y algunos detalles en blanco que resaltan su figura, sobretodo su cintura diminuta. También lleva su cabello casi natural al igual que su maquillaje. Pero lo que llamó la atención fue que realizó la pose que está en tendencia y que miles de jóvenes recrean en redes sociales.

La fotografía se ganó miles de likes y comentarios que alaban su belleza. Algunos aprovecharon para dejar emojis de fueguitos o corazones, mientras otros se animaron a escribir cosas como "qué emoción!", "te amo", "maravillosa", "lindísima", y mucho más.

Siempre que aparece una nueva fotografía de Sofía Vergara, muchos se preguntan cómo hace para lucir perfecta a sus 53 años. Por suerte, la actriz de Modern Family es sincera con sus procedimientos estéticos, aunque reveló que las cirugías estéticas no están en sus planes.