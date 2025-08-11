Las fotos de Serena Williams que encendieron Instagram

Las fotos muestran a una Serena Williams auténtica, conectada con su público y con sentido del humor. Siempre campeona.

Serena Williams se robó las miradas. Su estilo y esta nueva imagen dejan claro que su fuerza y disciplina siguen intactas. La leyenda del tenis publicó en Instagram unas fotos que rápidamente llamaron la atención de millones de seguidores, mostrando un físico trabajado y una actitud que transmite seguridad y carisma.

Serena Williams toda una campeona En las imágenes, la extenista posa frente a un espejo luciendo un top corto y una falda larga que resaltan su abdomen tonificado. Acompañó la publicación con una frase extraída de una canción popular: “Pero espera, déjame tomarme una selfie”. Este guiño divertido sumó frescura a una serie de fotos que ya eran protagonistas por su impacto visual.

serena La ubicación etiquetada en una de las postales revela que Serena estaba en Nueva York, ciudad donde ha vivido momentos memorables como jugadora profesional. Ahora, en esta nueva etapa de su vida, se la ve disfrutando de su tiempo lejos de las canchas, pero sin perder el hábito de cuidar su estado físico.

Con 23 títulos de Grand Slam y semanas incontables liderando el ranking mundial, Serena dejó una huella imborrable en el deporte. Sin embargo, su presencia fuera del circuito competitivo sigue siendo igual de potente. Estas imágenes confirman que su disciplina trasciende más allá del tenis, sigue con una condición física envidiable.