El anuncio de Serena Williams que conmueve al mundo del tenis: "Es lo más difícil que podría imaginar"

La tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, anunció este martes en una carta publicada en la revista Vogue que está preparada para dejar el tenis en las próximas semanas y sugirió que será tras el US Open 2022.

La tenista, que compite estos días en el torneo de Toronto, explicó que no le gusta utilizar la palabra "retiro" y que ha estado pensando en esta "transición" que prefiere describir como "evolución".

"Estoy aquí para decir que estoy evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para mí", escribió la tenista de 40 años, que entre las razones que da destaca su deseo de volver a ser madre. “Es lo más difícil que podría imaginar. No quiero que se acabe, pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que viene”, agregó.

"Nunca me gustó la palabra retiro. No se siente como una palabra moderna para mí. Estuve pensando esto como una transición, pero quiero ser cauta sobre cómo uso la palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Tal vez la mejor palabra para describir lo que me pasa es 'evolución'", aseguró Williams.

"Estoy aquí para decirte que estoy evolucionando lejos del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí. Hace algunos años empecé Serena Ventures, una firma de capital de riesgo. Poco tiempo después de eso, empecé una familia. Quiero hacer crecer esa familia", explicó la tenista estadounidense, quien está casada con el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian. Ambos tienen una hija, Alexis Olympia, de 4 años.

"Siempre fui reacia a admitirme a mí misma o a alguien más que tengo que seguir adelante y dejar de jugar al tenis. Alexis, mi esposo, y yo estuvimos hablando mucho de eso. Es casi un tema tabú. No puedo ni siquiera tener esa conversación con mi papá y mi mamá. Es como si no fuera real hasta que lo digas en voz alta", admitió Williams, quien a los 40 años terminará su etapa en el tenis.

Además, Serena reveló cómo siente su retiro y lo comparó con otras tenistas del circuito: "Sale el tema, siento un nudo en la garganta y comienzo a llorar. La única persona con la que hablé del tema en serio fue mi terapeuta. Una cosa que no voy a hacer es endulzarlo. Sé que mucha gente está emocionada y mira con ansias el retiro, pero ojalá me sintiera así. Ashleigh Barty era número uno del mundo cuando dejó el deporte en marzo de este año, y creo que ella se sentía lista para dejar de jugar. Caroline Wozniacki, una de mis mejores amigas, se sintió aliviada cuando se retiró en 2020".

Serena Williams se encuentra actualmente en la ronda de 32 del torneo Masters 1000 de Toronto, en Canadá, donde espera por la ganadora del partido entre la checa Tereza Martincova y la suiza Belinda Bencic.