¡Es oficial! José Mourinho acordó verbalmente su llegada al Real Madrid: por cuánto tiempo firmará contrato

José Mourinho llegó a un acuerdo con el Merengue y ahora solo restan pequeños detalles para concretar oficialmente su regreso a la Casablanca.

Aunque el Real Madrid todavía no oficializó la contratación de José Mourinho como nuevo entrenador, su regreso al club ya sería un hecho. Según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, ambas partes alcanzaron un acuerdo verbal para iniciar un nuevo ciclo de cara a la próxima temporada.

El Real Madrid acordó la llegada de Mourinho Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2056292538705649901&partner=&hide_thread=false BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO!



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Después de varias semanas de negociaciones reservadas y especulaciones alrededor del futuro del banco merengue, el técnico portugués volvería al Estadio Santiago Bernabéu y firmará un contrato por dos temporadas con la misión de reconstruir un plantel golpeado por los malos resultados y diferentes conflictos internos que marcaron la temporada.

El anuncio oficial se realizaría una vez finalizada la campaña 2025/26. El último compromiso del Real Madrid será el próximo 23 de mayo frente a Athletic Club de Bilbao, en un contexto donde la dirigencia encabezada por Florentino Pérez considera que "The Special One" reúne la personalidad y la experiencia necesarias para devolverle competitividad al equipo.

El objetivo de Mourinho en el Real Madrid Durante gran parte del año, el vestuario quedó expuesto por tensiones entre futbolistas y cuerpo técnico, además del bajo rendimiento de varias figuras y una pérdida de liderazgo dentro del grupo. Por eso, en el club entienden que el próximo proyecto requerirá decisiones firmes y una renovación progresiva en distintos sectores del plantel.