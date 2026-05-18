¡Es oficial! José Mourinho acordó verbalmente su llegada al Real Madrid: por cuánto tiempo firmará contrato
José Mourinho llegó a un acuerdo con el Merengue y ahora solo restan pequeños detalles para concretar oficialmente su regreso a la Casablanca.
Aunque el Real Madrid todavía no oficializó la contratación de José Mourinho como nuevo entrenador, su regreso al club ya sería un hecho. Según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, ambas partes alcanzaron un acuerdo verbal para iniciar un nuevo ciclo de cara a la próxima temporada.
El Real Madrid acordó la llegada de Mourinho
Después de varias semanas de negociaciones reservadas y especulaciones alrededor del futuro del banco merengue, el técnico portugués volvería al Estadio Santiago Bernabéu y firmará un contrato por dos temporadas con la misión de reconstruir un plantel golpeado por los malos resultados y diferentes conflictos internos que marcaron la temporada.
El anuncio oficial se realizaría una vez finalizada la campaña 2025/26. El último compromiso del Real Madrid será el próximo 23 de mayo frente a Athletic Club de Bilbao, en un contexto donde la dirigencia encabezada por Florentino Pérez considera que "The Special One" reúne la personalidad y la experiencia necesarias para devolverle competitividad al equipo.
El objetivo de Mourinho en el Real Madrid
Durante gran parte del año, el vestuario quedó expuesto por tensiones entre futbolistas y cuerpo técnico, además del bajo rendimiento de varias figuras y una pérdida de liderazgo dentro del grupo. Por eso, en el club entienden que el próximo proyecto requerirá decisiones firmes y una renovación progresiva en distintos sectores del plantel.
Si bien la institución mantendrá el control de la política de fichajes, Mourinho pretende involucrarse activamente en la evaluación de refuerzos y en las decisiones estratégicas vinculadas al armado del equipo. Más allá del impacto mediático de su regreso, el portugués afrontaría uno de los desafíos más exigentes de su carrera reciente: devolver al Real Madrid a la pelea por los grandes títulos después de dos temporadas sin conquistas importantes.