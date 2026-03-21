Receta de ensaimada con cabello de ángel como en Mallorca

Esta receta de ensaimada rellena con cabello de ángel es uno de los dulces más representativos de la repostería balear. Destaca por su masa suave y esponjosa, enrollada en forma de espiral, y su delicioso relleno que aporta dulzura y tradición. Con esta receta podrás disfrutar en casa de un clásico mallorquín.

La receta de ensaimada suele espolvorearse con azúcar glass antes de servir.

2- Colocar la harina de trigo en un bol y añadir el azúcar , la sal y los huevos .

3- Incorporar la mezcla de levadura y comenzar a formar la masa .

4- Amasar durante unos 10 minutos hasta obtener una masa elástica y suave.

5- Dejar reposar la masa tapada durante 1 hora hasta que doble su tamaño.

6- Estirar la masa formando una lámina fina y untarla con la manteca de cerdo.

7- Añadir el cabello de ángel a lo largo de la masa.

8- Enrollar la masa y darle forma de espiral típica de la ensaimada.

9- Dejar reposar nuevamente durante 1 hora.

10- Hornear en horno precalentado a 180 grados durante 20 a 25 minutos hasta que esté dorada.

Cómo hacer ensaimada mallorquina con cabello de ángel El nombre de esta receta proviene de la palabra “saïm”, que significa manteca de cerdo. AYA Seahotel

De la cocina a la mesa

La ensaimada es uno de los dulces más emblemáticos de Mallorca y de toda España. Esta receta rellena de cabello de ángel es una de las versiones más tradicionales, muy apreciada por su sabor dulce y su textura ligera. Lo ideal es consumirla el mismo día, cuando la masa está más tierna y esponjosa. También puede conservarse durante uno o dos días bien cubierta. Es perfecta para acompañar un café, un chocolate caliente o una merienda especial. ¡Una tradición deliciosa!.