El impactante e inesperado posteo de L-Gante, ¿dedicado para Tamara Báez?

El cantante de cumbia 420 compartió en sus historias de Instagram un particular mensaje que dejó boquiabierto a más de uno.

L-Gante otra vez es noticia, y esta vez no por Wanda Nara. Desde hace un tiempo, se sabe que el cantante de cumbia 420 y Tamara Báez, la mamá de su hija Jamaica, mantienen un conflicto expuesto públicamente, marcado por desencuentros, acusaciones y reproches, en el que la custodia y el sostenimiento económico de Jamaica se ha convertido en el centro de la disputa.

Sin embargo, en las últimas horas, el artista sorprendió a sus seguidores de Instagram (@Lgante_keloke) con una particular historia, que decía lo siguiente: "Unas ganas de volver con ella".

La particular historia que compartió el artista en Instagram.

Y aunque muchos creían que se trataba de una indirecta para Wanda Nara, luego, el músico publicó un inesperado video junto a Tamara y su hija, y comenzaron los rumores de una posible reconciliación.

En el clip que compartió el cantante, él aparece acariciándole el pelo a su expareja, quien intenta taparse el rostro, mientras Jamaica bromea diciendo que el nombre de su mamá es Roberta, generando risas en los mayores. L-Gante, lejos de evitar una situación de incomodidad, sigue el juego sobre el nombre de Báez diciendo: "¿Roberta se llama esta chica?".

El joven también subió un video junto a Tamara Báez y Jamaica, la hija que tienen en común.

¿Será que hay una segunda oportunidad para ellos?

