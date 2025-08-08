Instagram suma nuevas funciones para potenciar la interacción entre amigos

Instagram anunció una serie de actualizaciones que apuntan a fortalecer la conexión entre usuarios, haciendo foco en el contenido compartido y la actividad de sus contactos. Las novedades principales giran en torno a dos herramientas: " Reposts " y "Amigos en Reels ", en la búsqueda de competir con Tik tok .

Con la incorporación de los Reposts , los usuarios ahora pueden volver a compartir publicaciones del feed y Reels públicos. Esta opción, que anteriormente solo estaba disponible a través de historias o mensajes directos, ahora cuenta con un espacio exclusivo dentro del perfil. Se trata de una pestaña nueva llamada " Reposts ", donde se visualizará todo el contenido que la persona haya decidido compartir nuevamente, funcionando como una suerte de vitrina de recomendaciones o destacados.

Además, estos reposts podrán verse también en el feed de los amigos del usuario, especialmente dentro de otra de las novedades: la pestaña "Amigos" en Reels . Esta funcionalidad, que ya estaba disponible en Estados Unidos y ahora se lanza globalmente, muestra un feed personalizado con los Reels que los amigos han creado, comentado, dado like o repostado. El objetivo es hacer más fácil descubrir contenido relevante entre personas que se siguen mutuamente. También se habilitó una barra de respuestas que permite iniciar conversaciones directamente desde esta sección.

Instagram también incorporó nuevos controles de privacidad. Ahora, los usuarios pueden optar por no aparecer en la pestaña de amigos, ocultando su actividad (likes, comentarios y reposts) de esta vista. Además, existe la opción de silenciar la actividad de contactos específicos, para quienes prefieran mantener una experiencia más personalizada o privada.

Estas funciones ya están comenzando a desplegarse globalmente y se espera que lleguen a todos los usuarios en las próximas semanas. Desde la compañía indicaron que el objetivo es fomentar interacciones significativas y permitir que las personas se conecten a través de intereses y gustos compartidos.

En cuanto a su disponibilidad regional, Meta confirmó que tanto la pestaña de Reposts como la de Amigos en Reels comenzarán a habilitarse de manera progresiva en América Latina a partir de esta semana. En el caso puntual de Argentina, algunos usuarios ya han comenzado a ver las nuevas funciones activas, mientras que se prevé que el despliegue total ocurra durante el mes de agosto de 2025.

Opiniones de usuarios y primeras impresiones

Usuarios que ya probaron estas funciones en Estados Unidos y algunos países de Europa señalaron que la pestaña "Amigos" mejora notablemente la experiencia al descubrir contenido nuevo y relevante.

"Me resulta mucho más útil que el feed principal, porque veo cosas que realmente me interesan", comentó una usuaria en Reddit.

Otros valoraron el hecho de tener mayor control sobre lo que se comparte o se ve, gracias a las nuevas configuraciones de privacidad.

tik tok.jpg

Comparación con TikTok: ¿quién lleva la delantera?

Estas novedades también posicionan a Instagram en una competencia directa con TikTok, que ya había implementado funciones similares como la pestaña "Para ti" y la posibilidad de ver la actividad de contactos. Sin embargo, mientras TikTok sigue apostando al descubrimiento algorítmico, Instagram refuerza su propuesta social con foco en las relaciones ya establecidas. Esta diferencia podría atraer a quienes prefieren un entorno más personalizado y basado en vínculos reales.

Impacto en el uso diario de la plataforma

Con estas herramientas, Meta busca que los usuarios pasen más tiempo en la aplicación explorando contenido entre amigos, sin depender exclusivamente del algoritmo. En términos de engagement, la visibilidad de los reposts y las interacciones sociales en Reels podrían traducirse en mayores niveles de participación. Especialistas en redes sociales coinciden en que este tipo de cambios apuntan a recuperar el sentido de comunidad, algo que Instagram había empezado a perder frente al modelo más individualista de otras plataformas.

FUENTE: Información extraída de la Agencia Edelman