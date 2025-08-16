Leve mejora en la temperatura: el pronóstico para este sábado en Mendoza
El pronóstico anuncia leve ascenso de temperatura para el fin de semana largo en Mendoza, aunque con posibilidad de lluvias y nevadas en la cordillera.
Tras un viernes algo frío y nublado, se espera una leve mejoría en las temperaturas para este sábado 16 de agosto en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima alcanzará los 16° y la mínima será de 6°.
Por su parte, Contingencias Climáticas anticipa un día con “nubosidad en disminución” y “ascenso de la temperatura”, acompañado por vientos leves del noreste.
En la zona cordillerana, se prevé cielo parcialmente cubierto con probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia débil o nevadas hacia la tarde-noche.
El pronóstico para el domingo
Para el domingo 17 de agosto, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, se espera poco cambio de la temperatura, con una máxima de 18° y una mínima de 7°. Hacia la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas y nevadas en la cordillera.