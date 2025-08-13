PAMI abrió las inscripciones para sus cursos gratuitos UPAMI: cómo anotarse

PAMI abrió la inscripción para el segundo cuatrimestre de actividades para afiliados en todo el país. Hay cursos presenciales y virtuales, con cupos limitados.

Durante agosto, afiliados de PAMI podrán inscribirse a sus cursos.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) abrió, el lunes 11 de agosto, nuevamente las inscripciones para el segundo cuatrimestre de los Cursos UPAMI.

La obra social de jubilados y pensionados ofrece este espacio con el objetivo de “compartir y explorar distintos temas en más de 60 unidades académicas de todo el país”. Todos los cursos son gratuitos y no requieren experiencia previa para participar.

El trámite puede hacer también en las oficinas del PAMI. Para anotarse, se debe ingresar a la página web oficial de PAMI. Allí hay que dirigirse a la sección "Servicios", luego seleccionar "Actividades y Programas Preventivos" y finalmente elegir "Cursos Universitarios UPAMI".

Una vez en el portal de cursos, los interesados podrán ver todas las opciones disponibles y elegir la que más les guste o convenga. Hay propuestas presenciales y virtuales, pero con cupos limitados, por lo que es recomendable inscribirse lo antes posible.