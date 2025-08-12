PAMI: quiénes pueden acceder a medicamentos gratuitos en agosto y cómo hacer el trámite

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ), la obra social de millones de jubilados y pensionados en el país, otorga en agosto la posibilidad de acceder a la cobertura total de medicamentos .

Entre los medicamentos con cobertura del 100% están los destinados al tratamiento de enfermedades crónicas, como diabetes o hemofilia. Esto incluye hipoglucemiantes, insulina, tiras reactivas, medicamentos oncológicos, para HIV, para afiliados con discapacidad y medicamentos ambulatorios.

Recientemente, PAMI actualizó una herramienta clave para acceder a estos medicamento s : la receta electrónica con vigencia de 30 días. Esta novedad busca agilizar y facilitar el trámite para los jubilados y pensionados que necesiten accieder al beneficio.

Los afiliados pueden solicitar hasta cuatro medicamentos con cobertura total de forma virtual.

Si no se cumplen los dos primeros puntos, pero el costo de los medicamentos representa al menos el 15% de los ingresos, se puede solicitar la cobertura total por razones sociales mediante un trámite especial que requiere:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Los afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igual deben hacer el trámite para solicitar el subsidio por razones sociales.

Los afiliados que cumplen con los requisitos pueden pedir hasta cuatro medicamentos con cobertura 100% por razones sociales de forma virtual. Si necesitan más, deben hacer el trámite presencial en la agencia PAMI.

medicamentos farmacia remedios precios (3).JPG La receta electrónica de PAMI tiene vigencia de 30 días y facilita el acceso a medicamentos. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Paso a paso para tramitar medicamentos sin cargo por PAMI

Entrá al sitio oficial de PAMI y buscá “Trámites Web”.

Seleccioná “Medicamentos sin cargo por subsidio social” y hacé clic en “Iniciar este trámite”.

Completá tus datos: número de afiliado, DNI y número de trámite del documento.

Indicá si sos el titular o lo gestionás como familiar.

Confirmá que cumplís con los requisitos para acceder al beneficio.

Respondé preguntas sobre activos societarios, vehículos o personas con discapacidad a cargo.

Si tenés receta en papel, subila en PDF o foto; si es electrónica, ya estará cargada automáticamente.

Podés dejar un comentario con los nombres de los medicamentos que necesitás.

Finalizá la carga y guardá el número de caso que te da el sistema.

La respuesta de PAMI suele llegar en unas 24 horas hábiles.