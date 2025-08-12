Anses: qué requisitos se deben cumplir para cobrar el 100% de la Beca Progresar
En agosto de 2025, la Beca Progresar paga $28.000 por mes a sus beneficiarios, aunque el total puede aumentar si se cumplen los requisitos que fija Anses.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó cuáles son los pasos a seguir y los requisitos para cobrar el 100% de la Beca Progresar. Este programa permite que los beneficiarios cobren el 80% del monto mensual, mientras que el organismo retiene el 20% hasta que se cumplan ciertas condiciones.
Una de las condiciones fundamentales para acceder al total del beneficio es que los alumnos mantengan la regularidad en sus estudios. Además, deben aprobar las materias según el plan académico, presentar el certificado de alumno regular y contar con el esquema de vacunación completo. En el caso de la Beca Progresar Obligatorio, también es necesario realizar las actividades complementarias que el programa solicita.
Requisitos para acceder a la Beca Progresar
El programa de Anses cuenta con diferentes líneas, todas enfocadas en que los jóvenes puedan finalizar sus estudios. En el caso del nivel obligatorio, se debe ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país. Los ingresos del grupo familiar no pueden superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Para el Progresar Trabajo, los requisitos son similares: ser argentino o tener residencia legal de dos años, con edad entre 18 y 24 años, aunque se extiende hasta los 40 para quienes no tienen empleo formal.
En el nivel superior, el rango de edad va de 17 a 24 años, extendiéndose hasta los 30 para estudiantes avanzados. En el caso de quienes cursan enfermería, no hay límite de edad.
Cuánto se cobra en agosto
En agosto de 2025, los beneficiarios de la Beca Progresar reciben un pago mensual de $28.000, correspondiente al 80% del total del beneficio. El 20% restante se libera a fin de año cuando el estudiante cumple con las condiciones mencionadas.
Además, quienes reciban el 20% retenido durante 2024 percibirán un extra: los inscriptos en el primer llamado cobrarán $66.000, mientras que los anotados en la segunda inscripción recibirán $42.000 adicionales.