ANSES: cuándo se pagarán los vouchers educativos y quiénes lo recibirán

El Gobierno de la Nación confirmó que continúa el calendario de pagos del programa que incluye la ayuda escolar conocida como vouchers educativos . Se trata de una asistencia económica que aliviará la carga económica de las familias que mandan a sus hijos a colegios privados. El pago se realiza a través de ANSES .

Luego de que el programa se iniciara en el año 2024 por iniciativa del Ejecutivo de Javier Milei, este año la ayuda continuó y miles de argentinos lograron inscribirse hace dos meses.

Entre los que pueden acceder a dicho beneficio se encuentran las familias con hijos de hasta 18 años que asistan a instituciones colegios privados con almenos un 75% de subvención estatal. Además, el grupo familiar no debe superar los 7 salarios mínimos, lo que equivale a un ingreso mensual superior a los 2 millones de pesos.

Los vouchers educativos de ANSES sirven para abonar las cuotas de los colegios.

El estudiante debe ser un alumno regular al momento de la inscripción y el adulto responsable tiene que estar registrado en la aplicación Mi Argentina , con datos personales y bancarios actualizados, incluyendo el CBU.

El monto estimado para agosto del 2025 correspondiente a la cuota de julio de ese mismo año, ronda los 20 mil pesos por hijo, lo que podría alcanzar menos de la mitad o la mitad de lo que valen algunas cuotas en colegio privados con aporte estatal en la Argentina. El monto puede variar según el porcentaje de subvención estatal.

En la provincia de Buenos Aires, para escuelas con 100% de subvención estatal el tope es superior a los $13.000 para el nivel secundario. Para escuelas con 80% de aporte, el límite asciende a los 26.000 pesos.

Cuándo estará depositado el voucher educativo

Según informaron desde Capital Humano, el depósito está previsto para la segunda semana de agosto y se estima que antes del feriado del viernes 15 de agosto el monto estará en las cuentas bancarias de los padres. El pago siempre corresponde al mes previo y se acredita en la cuenta del titular con la inscripción "ANSES".

Para corroborar si se recibirá o no el pago del voucher educativo se puede ingresar a MI ANSES y consultar en la sección "Mis Cobros" o también en Mi Argentina verificando el "Estado de Solicitud" en la sección de "Menores a cargo".

Si no recibiste el crédito bancario esperado, se puede elevar el reclamo al Ministerio de Capital Humano, comunicándose vía ANSES al 130.

El programa de los vouchers educativos continuarán hasta diciembre de este año y todavía no se confirma si seguirá vigente el año próximo.