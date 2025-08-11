Anses en agosto: quiénes podrán cobrar un bono extra cercano a $110.000

Anses anunció un aumento del 1,62% para la Asignación Universal por Hijo, sin embargo, mantiene los montos de la Tarjeta Alimentar para agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció los nuevos montos de sus prestaciones para agosto. Estos tendrán un aumento del 1,62% en línea con la inflación anunciada por el Indec y, como en meses anteriores, los beneficiarios podrán acceder a diferentes bonos si cumplen con los requisitos.

En el caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo(AUH), podrán acceder en agosto a la Tarjeta Alimentar, una prestación de Anses que busca facilitar el acceso a la canasta básica familiar para los sectores más vulnerables.

A diferencia de otros beneficios, no es necesario realizar un trámite extra para obtener la Tarjeta Alimentar, aunque sí es requisito pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Personas embarazadas a partir del tercer mes de gestación que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobran la AUH, sin límite de edad para el hijo con discapacidad.

Madres de siete o más hijos que sean beneficiarias de Pensiones No Contributivas.

Cuánto recibe un beneficiario de la Tarjeta Alimentar en agosto La Tarjeta Alimentar no recibirá aumento este mes, por lo que el monto queda congelado, igual que en meses anteriores. Esto significa que una familia con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo (AUE) recibirán un total de $52.250. Por su parte, una familia con dos hijos recibirá $81.936, mientras que con tres hijos o más el beneficio aumenta a $108.062.