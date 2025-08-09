Anses deposita $321.000 a estos beneficiarios en agosto

La pensión de Anses para adultos mayores que no alcazaron los aportes requeridos cobra aumento y bono en agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto, que comenzó el viernes 8. Este mes llega con actualizaciones en los haberes previsionales y la continuidad del bono de refuerzo, que impacta en los ingresos de algunos beneficiarios.

Las prestaciones aumentan un 1,62% de acuerdo con la Ley de Movilidad, que ajusta los haberes mensualmente según la inflación oficial. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000, que complementa los ingresos de quienes reciben las jubilaciones mínimas y algunas pensiones.

Anses: cuánto se cobra por la PUAM en agosto Uno de los grupos alcanzados por el bono y el aumento es el de titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio destinado a personas mayores de 65 años que no acceden a una jubilación regular. Con el incremento y el bono, este grupo cobra en agosto un total estimado de $321.000.

La PUAM equivale al 80% de una jubilación mínima y es compatible con otras prestaciones como asignaciones familiares. Además, incluye cobertura médica de PAMI. Para acceder, es necesario ser argentino o naturalizado con al menos 10 años de residencia, o extranjero con 20 años. La residencia en el país debe mantenerse de forma permanente.

Cuándo se paga la PUAM en agosto DNI terminados en 0: 8 de agosto