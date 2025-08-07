La asignación que ANSES ya permite solicitar a través de tu celular

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) habilitó desde agosto de 2025 la posibilidad de tramitar la Asignación por Nacimiento de manera completamente digital. Conocé acá cómo solicitarla sin tener que moverte de tu casa y de una forma muy simple.

Esta medida está orientada para los trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). También busca facilitar el acceso al beneficio y reducir la necesidad de acudir personalmente a las oficinas del organismo.

El trámite se realiza a través del sitio oficial de ANSES ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, se debe ingresar a la sección Atención Virtual, seleccionar la opción “Pago único por matrimonio, nacimiento o adopción” y luego optar por la alternativa “Nacimiento”.

El sistema solicitará cargar los datos correspondientes del bebé y del titular, además de adjuntar la documentación obligatoria como el certificado de nacimiento y los datos de la cuenta bancaria donde se perciben habitualmente las asignaciones.

El monto que ANSES otorga por la Asignación por Nacimiento asciende actualmente a 65.828 pesos, conforme a lo establecido por la Resolución 279/2025. Este valor se actualiza mensualmente y corresponde al mes en el que se produce el nacimiento, independientemente de cuándo se presente la solicitud.

Para acceder a este beneficio, los ingresos del grupo familiar deben estar dentro del rango establecido por la normativa vigente: no menos de 2.315.267 pesos ni más de 4.630.534 pesos mensuales. Solo quienes se encuentran registrados en el régimen de SUAF pueden hacer este trámite de forma virtual.

En cambio, las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo deben seguir realizando este trámite de forma presencial, ya que el mismo se encuentra enmarcado dentro del Plan de los Mil Días y requiere la presentación de documentación en las delegaciones de ANSES.

Con esta nueva herramienta digital, el organismo busca modernizar su sistema de atención y brindar mayores facilidades a los beneficiarios, permitiéndoles gestionar sus trámites desde la comodidad del celular sin necesidad de sacar turno ni hacer largas filas.