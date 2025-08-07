Anses: cuánto se cobra por recibir una PUAM en agosto de 2025

En agosto de 2025, la Anses aplicó una nueva actualización sobre la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a personas de 65 años o más sin los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. El haber mensual incluye un aumento vinculado a la inflación de junio y un bono adicional que eleva considerablemente el ingreso total.

La PUAM es una herramienta que permite acceder a una cobertura previsional cuando no se cumplen los requisitos de aportes. Otorga el 80% de una jubilación mínima, con actualizaciones mensuales atadas a la inflación. Es una política de la Anses pensada para ampliar el acceso a la protección social de personas mayores sin aportes suficientes.

La suba mensual, establecida por el organismo previsional en función del índice de inflación del mes anterior, fue del 1,62%. Ese porcentaje se aplicó también a otras prestaciones como la jubilación mínima, las pensiones no contributivas y las pensiones graciables. Además, se mantuvo el bono extraordinario de $70.000, que se paga de manera automática junto al haber mensual.

Según los valores actualizados, quienes perciben una PUAM reciben este mes $251.444,30 como haber base, más el bono extraordinario, lo que da un total de $321.444,30. En tanto, quienes acceden a pensiones no contributivas por vejez o invalidez perciben $220.013,76 más el mismo bono, alcanzando los $290.013,76. Para los titulares de la jubilación mínima, el monto asciende a $384.305,37 al incluir el bono .

El bono de $70.000 está destinado a quienes cobran los haberes más bajos: jubilación mínima, PUAM y pensiones no contributivas. Para beneficiarios con ingresos por encima de ese umbral, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $384.305,37. Este refuerzo se acredita junto al pago mensual sin necesidad de trámite adicional.

El calendario de pagos de agosto arranca el 8 de agosto.

Cuándo se cobra cada prestación en agosto según Anses

El cronograma de pagos comenzará el jueves 8 de agosto, con las Pensiones No Contributivas, AUH y jubilaciones mínimas. Las fechas asignadas para cada prestación son las siguientes:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 14 de agosto.

DNI terminados en 6: 18 de agosto.

DNI terminados en 7: 19 de agosto.

DNI terminados en 8: 20 de agosto.

DNI terminados en 9: 21 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de agosto.

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de agosto.

DNI terminados en 1: 12 de agosto.

DNI terminados en 2: 13 de agosto.

DNI terminados en 3: 14 de agosto.

DNI terminados en 4: 18 de agosto.

DNI terminados en 5: 19 de agosto.

DNI terminados en 6: 20 de agosto.

DNI terminados en 7: 21 de agosto.

DNI terminados en 8: 22 de agosto.

DNI terminados en 9: 25 de agosto.

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

También hay una serie de prestaciones que no dependen de la terminación del DNI para ser cobradas. Tal es el caso de las Asignaciones Familiares para beneficiarios de Pensiones No Contributivas, que se abonan desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre, y las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento o adopción, que se acreditan entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre, sin importar el número de documento del titular.