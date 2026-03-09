La alarmante advertencia de ANSES para jubilados y beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) lanzó una advertencia dirigida a jubilados , pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales por nuevos intentos de estafa en los que delincuentes se hacen pasar por personal del organismo para pedir datos personales o bancarios con la promesa de otorgar beneficios o pagos adicionales.

Desde el organismo recordaron que todos los trámites y consultas en ANSES son gratuitos y que ninguna gestión requiere gestores, intermediarios ni pagos para acceder a prestaciones sociales.

Ante la circulación de mensajes falsos, ANSES aclaró que nunca solicita información sensible a los beneficiarios a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto.

Anses advirtió sobre estafas virtuales a sus beneficiarios y aclaró que no pide datos por vía virtual ni telefónica.

Entre los datos que ANSES nunca pide se encuentran:

El organismo explicó que cualquier mensaje o contacto que solicite este tipo de información debe considerarse un intento de fraude.

Además, recomendaron no responder ni completar formularios que circulen fuera de los canales oficiales, ya que suelen utilizarse para obtener información personal de los beneficiarios.

Qué hacer si recibís un mensaje sospechoso de ANSES

Ante la recepción de llamados, correos o mensajes que prometen beneficios, bonos o pagos extraordinarios, ANSES aconseja:

no compartir datos personales ni bancarios

no ingresar a enlaces enviados por desconocidos

verificar siempre la información en los canales oficiales del organismo

realizar una denuncia para que el caso sea investigado

Las denuncias permiten detectar nuevas modalidades de fraude y evitar que más personas sean víctimas de estas maniobras.

Cómo denunciar intentos de estafa en ANSES

Las personas que reciban mensajes sospechosos pueden realizar una denuncia a través de distintos canales habilitados por el organismo.

Las vías disponibles son:

Online: ingresando en mi ANSES, en la sección Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

Presencial: en la sede ubicada en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, o en cualquier oficina del organismo.

Por correo postal: enviando una nota a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

Por teléfono: a través de la línea 130, destinada a consultas y denuncias.

Los casos son analizados por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, que se encarga de investigar estas situaciones.

Cuáles son los canales oficiales de ANSES

Para evitar caer en engaños, ANSES recomienda consultar información únicamente en sus canales oficiales de comunicación.

Entre ellos se encuentran:

Mi ANSES: permite realizar trámites y consultas desde la computadora sin necesidad de solicitar turno previo.

App Mi ANSES: aplicación disponible para celulares y tablets que permite gestionar trámites desde cualquier lugar.

Atención Virtual: servicio que permite iniciar gestiones como solicitudes de asignaciones o cambios de obra social con asistencia de operadores.

Atención telefónica: la línea 130 funciona las 24 horas para consultas automáticas y de lunes a viernes de 8 a 20 con atención personalizada.

Oficinas de ANSES: los beneficiarios también pueden acercarse a la delegación más cercana a su domicilio.

Además, el organismo cuenta con operativos territoriales y Terminales de Autogestión Electrónica (TAE) que permiten realizar gestiones de manera rápida y segura.