Presenta:

Sociedad

|

Anses

Lunes 11 de agosto: quiénes cobran hoy según la Anses

La Anses continúa con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Hoy se acreditan haberes a nuevos grupos según terminación de DNI.

MDZ Sociedad

Jubilados y beneficiarios de asignaciones cobran hoy según DNI.

Jubilados y beneficiarios de asignaciones cobran hoy según DNI.

Foto: Shutterstock

Este lunes 11 de agosto, la Anses sigue adelante con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzó el pasado viernes. Las prestaciones llegan con el aumento del 1,62% y el bono de 70.000 pesos para quienes perciben la mínima.

En la jornada de hoy cobran:

Te Podría Interesar

  • Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, con DNI terminados en 1.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con DNI terminados en 1.
  • Beneficiarios de la Asignación por Embarazo con DNI terminados en 0.
  • Pensiones No Contributivas (PNC) para quienes tienen DNI terminados en 2 y 3.
  • Titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad, con DNI terminados en 0 y 1.
anses nuevo local torres procrear (10).JPG
La Anses avanza con el calendario de pagos este lunes.

La Anses avanza con el calendario de pagos este lunes.

La jubilación mínima se ubica en $314.305,37, cifra que con el bono alcanza los $384.305,37. La PUAM es de $251.444,30 (con bono, $321.444,30) y la PNC por invalidez o vejez llega a $220.013,76 (con bono, $290.013,76). La Pensión Madre de 7 hijos también alcanza los $384.305,37.

En cuanto a las asignaciones, la AUH es de $112.942, la AUH por hijo con discapacidad de $367.757, la Asignación Familiar por Hijo de $56.475 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad de $183.885.

Además, siguen vigentes las prestaciones que se pagan sin importar la terminación del DNI: las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, matrimonio y adopción) del 11 de agosto al 10 de septiembre, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, del 8 de agosto al 10 de septiembre.

Archivado en

Notas Relacionadas