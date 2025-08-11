Lunes 11 de agosto: quiénes cobran hoy según la Anses
La Anses continúa con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Hoy se acreditan haberes a nuevos grupos según terminación de DNI.
Este lunes 11 de agosto, la Anses sigue adelante con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzó el pasado viernes. Las prestaciones llegan con el aumento del 1,62% y el bono de 70.000 pesos para quienes perciben la mínima.
En la jornada de hoy cobran:
Te Podría Interesar
- Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, con DNI terminados en 1.
- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con DNI terminados en 1.
- Beneficiarios de la Asignación por Embarazo con DNI terminados en 0.
- Pensiones No Contributivas (PNC) para quienes tienen DNI terminados en 2 y 3.
- Titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad, con DNI terminados en 0 y 1.
La jubilación mínima se ubica en $314.305,37, cifra que con el bono alcanza los $384.305,37. La PUAM es de $251.444,30 (con bono, $321.444,30) y la PNC por invalidez o vejez llega a $220.013,76 (con bono, $290.013,76). La Pensión Madre de 7 hijos también alcanza los $384.305,37.
En cuanto a las asignaciones, la AUH es de $112.942, la AUH por hijo con discapacidad de $367.757, la Asignación Familiar por Hijo de $56.475 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad de $183.885.
Además, siguen vigentes las prestaciones que se pagan sin importar la terminación del DNI: las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, matrimonio y adopción) del 11 de agosto al 10 de septiembre, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, del 8 de agosto al 10 de septiembre.