Lunes 11 de agosto: quiénes cobran hoy según la Anses

La Anses continúa con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones. Hoy se acreditan haberes a nuevos grupos según terminación de DNI.

Este lunes 11 de agosto, la Anses sigue adelante con el calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzó el pasado viernes. Las prestaciones llegan con el aumento del 1,62% y el bono de 70.000 pesos para quienes perciben la mínima.

En la jornada de hoy cobran:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, con DNI terminados en 1.

y pensionados que no superan el haber mínimo, con DNI terminados en 1. Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con DNI terminados en 1.

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo con DNI terminados en 0.

Pensiones No Contributivas (PNC) para quienes tienen DNI terminados en 2 y 3.

Titulares de la Asignación por Prenatal y Maternidad, con DNI terminados en 0 y 1.

anses nuevo local torres procrear (10).JPG La Anses avanza con el calendario de pagos este lunes. ALF PONCE MERCADO / MDZ La jubilación mínima se ubica en $314.305,37, cifra que con el bono alcanza los $384.305,37. La PUAM es de $251.444,30 (con bono, $321.444,30) y la PNC por invalidez o vejez llega a $220.013,76 (con bono, $290.013,76). La Pensión Madre de 7 hijos también alcanza los $384.305,37.

En cuanto a las asignaciones, la AUH es de $112.942, la AUH por hijo con discapacidad de $367.757, la Asignación Familiar por Hijo de $56.475 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad de $183.885.