Hoy viernes 8 de agosto comienzan los pagos de Anses: quiénes cobran y cuánto

La Anses inicia el calendario de pagos con aumentos en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Hoy cobran los primeros grupos según terminación de DNI.

La Anses empieza hoy el calendario de pagos con aumentos y bono.

Este viernes 8 de agosto, la Anses pone en marcha el nuevo calendario de pagos para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones sociales. Con un aumento del 1,62% y un bono de 70.000 pesos para quienes perciben la mínima, millones de argentinos empiezan a recibir sus acreditaciones este mismo día.

Durante la jornada de hoy, cobran:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, con DNI terminados en 0.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, también con DNI terminados en 0.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 0 y 1.

Anses, pesos argentinos La Anses confirmó el calendario de pagos de agosto con aumento del 1,62% y bono de refuerzo. Shutterstock Los montos actualizados para agosto son los siguientes: la jubilación mínima es de $314.305,37, pero quienes la cobran reciben también el bono, totalizando $384.305,37. La PUAM asciende a $251.444,30 (con bono, $321.444,30), y la PNC por invalidez o vejez queda en $220.013,76 (con bono, $290.013,76). La Pensión Madre de 7 hijos también alcanza los $384.305,37.

En el caso de las asignaciones, la AUH pasa a $112.942, mientras que para hijo con discapacidad es de $367.757. La Asignación Familiar por Hijo se ubica en $56.475 y la de hijo con discapacidad en $183.885.