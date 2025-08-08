ANSES: este es el calendario para saber cuándo pagan una pensión clave

Se trata de las pensiones no contributivas de agosto. ANSES difundió el cronograma de pagos y acá podés consultarlo.

ANSES comienza a pagar las pensiones no contributivas de agosto.

Como cada inicio de mes, todos los jubilados y pensionados consultan cuándo cobrarán su jubilación o pensión, dependiendo de lo que perciban de parte del organismo. Es por eso que ANSES estableció un cronograma que contempla los días en los que se irá pagando según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó en las últimas horas el cronograma de cobro para las Pensiones No Contributivas (PNC), destinado a personas con discapacidad, adultos mayores sin cobertura, madres de siete hijos o más y quienes acceden a otras prestaciones graciables.

El calendario se activó este viernes 8 de agosto y se extenderá hasta el próximo jueves 14 de agosto.

Cómo saber cuándo cobro según ANSES El calendario de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y contempla cinco jornadas hábiles:

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3 : lunes 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5 : martes 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto