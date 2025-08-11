Sube el plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco el lunes 11 de agosto

El BCRA actualizó los datos y varios bancos mejoraron sus rendimientos. Algunas superan el 38% y hasta el 39% para plazo fijo online.

Conocer las tasas de interés actuales que ofrecen los bancos para plazo fijo es clave para elegir dónde invertir. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 11 de agosto hay opciones que llegan al 39% de interés, mientras que entidades tradicionales como el Banco Nación se ubican en 37%, marcando una suba de casi 7 puntos en las últimas semanas.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas son: Banco Nación: 37%

Banco Provincia: 35%

Banco Ciudad: 29%

Banco Santander: 33%

Banco Galicia: 36,25%

BBVA: 35%

Banco Macro: 33,5%

Banco Galicia Más (ex HSBC): -

Banco Credicoop: 35%

Banco ICBC: 35,55%

¿Conviene invertir en plazo fijo? Foto: Pixabay ¿Dónde conviene invertir en plazo fijo? Foto: Pixabay Los bancos que más pagan Entre las opciones para no clientes, se destacan Banco CMF, Banco de Córdoba, Banco Julio, Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera, todos con 38%, y Banco Reba, que lidera con 39%. En estas entidades, una inversión de $1.000.000 a 30 días puede rendir aproximadamente $31.233.

Banco BICA S.A.: 37%

Banco CMF S.A.: 38%

Banco Comafi Sociedad Anónima: 35%

Banco de Corrientes: 37%

Banco de Formosa: 30%

Banco de Córdoba: 38%

Banco del Chubut: 34,5%

Banco del Sol: 37,5%

Banco Dino S.A.: 29%

Banco Hipotecario: 36%

Banco Julio Sociedad Anónima: 38%

Banco Mariva: 38%

Banco Masventas S.A.: 22%

Banco Meridian: 38%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 36%

Banco Voii S.A.: 38%

Bibank S.A.: 36%

Crédito Regional Compañía Financiera: 38%

Reba: 39%

Banco Columbia: 31%