El beneficio esencial para el invierno que mantiene ANSES en agosto

ANSES confirmó en las últimas horas que seguirá otorgando durante todo el mes de agosto un programa clave para aquellas familias que no cuentan con una conexión a la red de gas . Se trata del Programa Hogar, que significa un beneficio económica muy importante para estos argentinos.

El subsidio otorgado permite cubrir una parte del costo de las garrafas de 10, 12 o 15 kilos; que pueden ser fundamentales para cocinar o calefaccionar durante el invierno.

Esta ayuda económica no es una novedad. En los meses más fríos, el organismo incrementa el monto para compensar el mayor consumo de gas envasado. Asimismo, se contemplan pagos adicionales para hogares con más de cinco integrantes o donde resida alguna persona con discapacidad certificada.

El acceso a esta asistencia está sujeto a ciertos criterios : ningún miembro del grupo familiar debe estar registrado como usuario de gas por red ni ser beneficiario de tarifa social; los ingresos totales no pueden superar el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, o la categoría C en el monotributo.

Si en el hogar vive una persona con Certificado Único de Discapacidad, el tope se eleva a tres salarios mínimos o categoría D.

En regiones con climas más severos, como la Patagonia y zonas frías de la provincia de Buenos Aires, los límites de ingresos permitidos son más altos: hasta 2,8 salarios mínimos o categoría D para hogares sin personas con discapacidad, y hasta 4,2 salarios mínimos o categoría E para quienes sí cuenten con esa condición.

Este programa continúa siendo una herramienta esencial para afrontar el invierno en los hogares más vulnerables y en localidades donde el gas por red no llega.