Pagos de Anses: quiénes reciben sus haberes este martes 12 de agosto

Con el aumento del 1,62% vigente, la Anses continúa con el calendario de pagos de agosto. Hoy se acreditan haberes y asignaciones a beneficiarios según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sigue avanzando con el calendario de pagos correspondiente a agosto, que incluye un aumento del 1,62% para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este incremento eleva la jubilación mínima a $384.305,37, incluyendo el bono de $70.000.

El calendario de pagos de la Anses Hoy martes, la acreditación alcanza a jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyos documentos terminan en 2. También perciben su prestación los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación de DNI.

Además, se efectúa el pago de la Asignación por Embarazo para beneficiarias con documentos finalizados en 1 y de la Asignación por Prenatal y Maternidad para DNI terminados en 2 y 3.

Cabe recordar que en agosto las asignaciones familiares y universales también aumentaron: la AUH pasó a $112.942, la AUH con discapacidad a $367.757, la Asignación Familiar por Hijo a $56.475 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $183.885.