Sube la temperatura, pero ¿hasta cuándo? Así estará el tiempo este sábado y domingo en Mendoza

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas detalló cómo estará el tiempo durante los próximos días en Mendoza.

Tras un viernes inestable y frío, con viento e incluso algunas precipitaciones, este sábado el tiempo dará un giro radical en Mendoza. Esto se deduce del pronóstico extendido publicado en la tarde por Contingencias Climáticas.

Se espera “nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura” para este sábado 16 de agosto, con una mínima de 5ºC y una máxima de 18ºC.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza Para el domingo no variará demasiado la temperatura, pero sí se esperan algunas precipitaciones hacia la noche y nevadas en cordillera. Las condiciones cambiarán el lunes: se anuncia una jornada mayormente nublada y fría, con descenso de la temperatura.

También se anticipan precipitaciones en la madrugada y nevadas en cordillera. La mínima será de 8ºC y la máxima de apenas 13ºC. El martes comenzaría a recomponerse el tiempo en la provincia.