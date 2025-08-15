ANSES: estos son los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar para septiembre
ANSES dio a conocer que habrá una actualización en la AUH y en los importes de la Tarjeta Alimentar pensando en el mes que viene.
El Ejecutivo nacional dispuso un incremento del 1,9 % en los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) luego de que se diera a conocer la inflación del mes de julio a través del Indec. Estas asignaciones están atadas al Índice de Precios registrado de forma mensual y son otorgadas por ANSES.
La medida, entonces, forma parte del ajuste mensual que se calcula según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en este caso correspondiente a la inflación de julio de 2025 registrada por el Indec. En esta ocasión se vieron modificados los montos de los planes a los que pueden acceder millones de argentinos.
Cómo quedan los nuevos montos
Tras la suba, el pago bruto de la AUH pasa de $112.942 a $115.087. No obstante, debido a la retención del 20 % que se libera únicamente al presentar la Libreta, el valor que efectivamente llegará a los hogares será de $92.070 por hijo.
En la AUH por discapacidad, el monto total aumenta de $367.757 a $374.744.
Qué pasará con la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar, destinada a la compra exclusiva de productos alimenticios, se otorga automáticamente a:
Familias que cobran AUH con hijos menores de 15 años.
Mujeres embarazadas a partir del tercer mes que perciben la AUE.
Beneficiarias de PNC con siete hijos o más.
Para seguir cobrando este refuerzo es necesario que los datos personales y familiares estén actualizados en la plataforma Mi ANSES.
Importes vigentes en septiembre de la Tarjeta Alimentar
Los valores de la Tarjeta Alimentar, que se determinan por el Ministerio de Capital Humano y no se ajustan por movilidad, se mantendrán sin cambios este mes:
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
Un dato a tener en cuenta es que el depósito se acredita junto con la AUH en la misma cuenta bancaria del beneficiario.