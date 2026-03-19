Ayuda Escolar Anses: qué hacer si no cobraste en marzo y cómo reclamar

La Ayuda Escolar Anual de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) puede no acreditarse en marzo , una situación que genera dudas entre las familias que reciben el beneficio. Sin embargo, no cobrar en la fecha prevista no significa perder la asistencia.

Este pago suele liquidarse al inicio del ciclo lectivo, pero está atado a un requisito clave: la validación del certificado escolar.

Cuando el dinero no aparece, generalmente se debe a un inconveniente administrativo. El caso más común es que el certificado escolar no haya sido presentado, tenga datos incompletos o no cuente con la firma correspondiente.

Si no recibiste la Ayuda Escolar podes solicionarlo a través de Mi Anses. Foto: Anses

Mi Anses es más que una plataforma digital. Es una puerta abierta para que cada persona tome control de su información laboral. Foto: Anses

Sin esa validación, la Anses mantiene el pago en espera, incluso si se cumplen el resto de las condiciones.

El trámite para destrabar el pago es simple y se realiza online. Hay que ingresar a Mi Anses, descargar el formulario de escolaridad, completarlo con los datos de la institución y subirlo firmado.

Una vez que el organismo aprueba la documentación, el dinero se acredita automáticamente en la cuenta habitual.

¿Se pierde la Ayuda Escolar?

No. Aunque marzo es el mes en el que habitualmente se paga, el beneficio puede gestionarse más adelante.

Presentar el certificado fuera de término no lo cancela, pero sí puede demorar la acreditación hasta que la información sea verificada.

Quiénes pueden acceder

La Ayuda Escolar está dirigida a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o asignaciones familiares del sistema SUAF.

Alcanza a chicos y adolescentes hasta los 17 años inclusive. En casos de discapacidad, no hay límite de edad, siempre que exista escolaridad o acompañamiento educativo.