Anses: cómo activar la prestación por desempleo y quiénes pueden hacerlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) mantiene vigente la posibilidad de reactivar la Prestación por Desempleo , un beneficio clave para quienes perdieron su trabajo y necesitan retomar el cobro de la asistencia económica. Esta opción está dirigida a personas que ya habían accedido al seguro, pero lo interrumpieron al conseguir un empleo y luego volvieron a quedar desempleadas.

Según la normativa vigente, pueden solicitar la reactivación quienes cumplan con una condición central : haber suspendido previamente la prestación y encontrarse nuevamente sin trabajo.

Uno de los puntos clave es el tiempo: el trámite puede realizarse hasta dos años después de haber suspendido el cobro. Si en ese período la persona trabajó en relación de dependencia durante 12 meses o más, deberá iniciar una solicitud nueva en lugar de reactivarlo.

Estar dentro del plazo permitido para retomar el beneficio

Para reactivar la Prestación por Desempleo, Anses exige realizar el trámite de manera presencial con turno previo en una oficina del organismo.

El calendario de pagos de ANSES de febrero 2025 ya se encuentra disponible. Foto: Shutterstock Prestación por desempleo de Anses. Shutterstock

El proceso incluye la presentación de documentación que respalde la situación laboral actual, junto con el formulario correspondiente para reclamos o modificaciones de datos.

En otros casos vinculados al beneficio —como solicitudes iniciales— también existe la opción de realizar gestiones online a través de “Mi Anses”, utilizando la Clave de la Seguridad Social.

Qué es la Prestación por Desempleo de Anses

La Prestación por Desempleo es una ayuda económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo sin causa o por finalización de contrato, entre otros motivos.

El monto se calcula en base al salario previo del trabajador y al Salario Mínimo, Vital y Móvil, con valores mínimos y máximos actualizados periódicamente.

Además del pago mensual, el beneficio incluye cobertura de salud, asignaciones familiares y el reconocimiento de aportes jubilatorios durante el período de cobro.

La posibilidad de reactivar esta prestación representa una herramienta importante dentro del sistema de seguridad social, ya que permite retomar rápidamente la asistencia económica sin iniciar todo el trámite desde cero.