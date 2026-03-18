PAMI: qué es la receta electrónica, cómo funciona y cómo retirar los medicamentos sin papel
La receta electrónica de PAMI permite retirar medicamentos en cualquier farmacia de la red solo con DNI y credencial.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó a sus más de cinco millones de afiliados la importancia de la receta electrónica. Con esto, la obra social busca agilizar trámites y evitar demoras en farmacias ya que no es necesario presentar recetas en papel para retirar medicamentos.
Qué es la receta electrónica y cómo funciona
A través de sus redes sociales la obra social explicó que la receta electrónica es una receta médica digital que el médico de cabecera o especialista genera durante la consulta. Una vez emitida, queda cargada automáticamente en el sistema y el afiliado solo necesita presentar su DNI y credencial PAMI en cualquier farmacia de la red para retirar los medicamentos, sin llevar ningún papel impreso.
El proceso es simple: el médico realiza la receta en formato digital durante la consulta, la receta queda registrada en el sistema y el afiliado se acerca a la farmacia donde el farmacéutico accede a ella directamente desde la plataforma.
Cómo consultar las recetas desde el celular
Los afiliados pueden ver sus recetas vigentes y vencidas desde la app Mi PAMI en cualquier momento. Para acceder hay que descargar la app, identificarse con el número de DNI, sexo según figura en el documento y número de trámite del último DNI, y presionar el botón Recetas y órdenes médicas.
Una receta electrónica válida debe incluir nombre y apellido del afiliado, número de afiliación, fecha de emisión y vencimiento, detalle del medicamento con presentación y cantidad, código de diagnóstico y datos completos del profesional que prescribe.
Casos en los que se necesita receta impresa
Hay una excepción importante: para retirar medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y medicamentos especiales es obligatorio presentar la receta impresa con firma y sello del médico. Una vez que una receta vence pierde validez y es necesario que el médico genere una nueva.