CUD: cómo obtener la exención del pago de peajes para personas con discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad ( CUD ) es un documento público gratuito y válido en todo el país que permite acceder a personas con discapacidad a una serie de derechos y prestaciones garantizados por el Estado.

Entre los beneficios más importantes se encuentran la cobertura del 100% en prestaciones de rehabilitación, traslados gratuitos en el transporte público terrestre, asignaciones familiares especiales y la exención del pago de peajes .

Vialidad Nacional, en conjunto con Aubasa, AUSA, Autopistas Urbanas, Caminos de las Sierras, Ceamse y la Autopista Rosario-Santa Fe, cuenta con un sistema de exención de peajes a través de TelePASE para personas con discapacidad . El trámite se gestiona desde la aplicación Mi Argentina y es completamente gratuito.

Es importante saber que desde el año 2023 la exención solo aplica a quienes realizaron el trámite desde Mi Argentina. Quienes no hayan completado la gestión deben abonar el peaje según el cuadro tarifario vigente.

Para acceder al beneficio hay que tener la identidad validada en Mi Argentina, contar con el CUD vigente y tener el Símbolo Internacional de Acceso emitido en Mi Argentina vinculado al dominio del vehículo que se desea asociar a la exención. Si el beneficiario es menor de edad o fue declarado incapaz por sentencia judicial, el trámite lo debe realizar el padre, madre, tutor o curador habilitado en Mi Argentina.

Foto: Red Telepase Desde noviembre de 2023 la exención de peajes para personas con discapacidad solo aplica a quienes tramitaron el TelePASE desde Mi Argentina. Foto: Archivo

Paso a paso para hacer el trámite

El trámite se realiza desde la app Mi Argentina. Hay que ingresar con usuario y contraseña, seleccionar Mis Trámites y elegir la opción Solicitá tu pase libre. Luego verificar el dominio del vehículo y confirmar los datos.

Si ya se cuenta con TelePASE, la exención se acredita automáticamente para circular por la Red Vial Nacional concesionada, los accesos Norte, Oeste y Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires, Aubasa, AUSA, Ceamse y las autopistas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Si no se tiene TelePASE, hay que completar los datos de contacto y del vehículo y luego acercarse a un Centro de Atención al Usuario dentro de los 90 días para colocar el dispositivo y finalizar la gestión.