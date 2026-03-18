Plazo fijo: los bancos que ofrecen las mejores tasas hoy 18 de marzo

Las tasas de plazo fijo varían banco a banco y hoy la diferencia entre el que más paga y el que menos supera los 11 puntos.

El plazo fijo es una de las herramientas de ahorro más elegidas. Foto: Shutterstock

El plazo fijo tradicional sigue siendo la inversión más elegida por los ahorristas argentinos y en marzo las tasas se mantuvieron relativamente estables. Aun así, hubo movimientos puntuales en algunos bancos que vale la pena conocer antes de decidir dónde colocar el dinero este mes.

El Banco Central de la República Argentina publica diaramente las tasas de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos e incluye también a los bancos que informan tasa para no clientes. En este sentido, se puede observar fácilmente que la mayoría de las tasas rondan entre una tasa de 20% y 30%. A continuación, los rendimientos que ofrecen las diferentes entidades el 18 de marzo de 2026.

Bancos con mayor volumen de depósitos Banco Macro: 26%

Banco Provincia: 25%

Banco ICBC: 24,8%

Banco Nación: 24,5%

Banco Santander y BBVA: 23%

Banco Galicia y Credicoop: 22%

Banco Ciudad: 21% Otros bancos Banco CMF, Meridian y VOII: 32%

Banco Crédito Regional: 32% (clientes) / 31,5% (no clientes)

Banco Bica: 31%

Banco REBA: 30%

Banco Del Sol: 29%

Banco Córdoba: 28%

Banco Hipotecario: 25% (clientes) / 27,5% (no clientes)

Banco Mariva: 27,5%

Banco Comercio y Dino: 27%

Banco Chubut y Macro: 26%

Banco Julio, Tierra del Fuego, Bibank y MasVentas: 25%

Banco Comafi, Corrientes y MasVentas (clientes): 24%

Banco Ciudad y Formosa: 21% Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock Desde la desregulación de las tasas mínimas, cada banco fija libremente el rendimiento de los plazos fijos en pesos. Foto: Archivo Cuánto rinde $1.000.000 a 30 días en los bancos que más pagan En el Banco CMF, que lidera entre todos los bancos con el 32% de TNA, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días genera aproximadamente $26.301,37 de intereses, con un monto total de $1.026.301,37.

En el Banco Macro, el mejor pagador entre los grandes bancos con el 26%, la misma inversión genera alrededor de $21.369,86 de intereses, con un monto total de $1.021.369,86.