Anmat retiró un lote de vaselina: cómo identificarlo y por qué no hay que usarlo

Un lote de Vaselina fue retirado del mercado por orden de Anmat tras detectar que fue liberado sin las habilitaciones sanitarias correspondientes.

El lote de vaselina retirado por Anmat fue liberado por un profesional no designado por la Autoridad Sanitaria Nacional. Foto: Archivo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) informó, a través de su página oficial, el retiro del mercado de un lote de Vaselina Sólida Blanca elaborada por el Laboratorio Lafaro de Del Pret S.R.L. La medida fue publicada el 17 de marzo de 2026 y alcanza al lote VS130126/1 con vencimiento 13/01/28.

Por qué fue retirado por Anmat Anmat detectó dos irregularidades graves en el proceso de liberación del producto. Por un lado, el lote fue liberado por un profesional que no se encuentra designado por la Autoridad Sanitaria Nacional. Por otro, las áreas de control de calidad del laboratorio no estaban habilitadas por dicha autoridad al momento de la liberación. Ambas situaciones representan un incumplimiento de las normas sanitarias vigentes que no permite garantizar la calidad del producto.

Qué es y para qué se usa La Vaselina Sólida Blanca es un producto de uso externo utilizado como protector de la piel y como base para la elaboración de ungüentos. Es un producto de uso habitual en hogares y en el ámbito médico, lo que hace especialmente importante identificar el lote afectado antes de utilizarlo.