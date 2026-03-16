Anses abril 2026: cuánto cobrarían los jubilados con la mínima tras el nuevo aumento

Tras conocerse el dato de inflación de febrero por el Indec, ya se puede estimar de cuánto será el aumento que recibirán las distintas prestaciones de Anses.

El Indec publicó el Índice de Precios al Consumidor de febrero y con ese dato ya se puede estimar cuánto cobrarán los jubilados y beneficiarios de Anses en abril. Las prestaciones del organismo se ajustan mensualmente según la inflación de dos meses atrás, lo que permite anticipar los nuevos montos antes de que sean confirmados oficialmente.

Con una inflación de febrero del 2,9% según el Indec, ese será el porcentaje de aumento que recibirán las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses en abril. Sin embargo, los montos finales dependen también de si el Gobierno confirma el bono refuerzo de $70.000 que viene acompañando a la jubilación mínima.

Cómo quedan las jubilaciones en abril De confirmarse el aumento, la jubilación mínima pasaría de $369.600 a $380.319 en abril. Si el Gobierno mantiene además el bono refuerzo de $70.000, el monto total que recibirían los jubilados con la mínima llegaría a $450.319. Por su parte, la jubilación máxima alcanzaría los $2.559.188.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez podrían alcanzar los $304.255 en abril.

Créditos Anses Jubilados - Interna 2 Jubilados con la mínima podrían alcanzar los $450.319 de confirmarse el bono refuerzo. Foto: Archivo Cómo queda el calendario de pagos de abril para jubilados con la mínima Además, ya se puede anticipar el calendario de pagos de abril para jubilados que perciben la mínima. Como ocurre cada mes, los cobros se organizarán según la prestación y la terminación del DNI, y se estima que el cronograma comenzará a partir del 10 de abril.