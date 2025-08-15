Calendario de pagos de la Anses: quiénes cobran hoy sus haberes y asignaciones

La Anses avanza con el calendario de pagos de agosto, que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones con aumento y bono, de acuerdo a la terminación del DNI.

Anses continúa este viernes con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes a agosto.

Este viernes 15 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con las acreditaciones previstas en el calendario de pagos de agosto. Durante esta jornada, recibirán sus haberes jubilados y pensionados que perciben montos mínimos y cuyos documentos finalicen en 4 y 5.

También se efectúan los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo para titulares con DNI terminados en 5. Ambas prestaciones ya incorporan el incremento del 1,62% aplicado este mes.

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos y DNI terminados en 4 y 5 reciben hoy sus acreditaciones. Además, se abonan las Pensiones No Contributivas (PNC) y las Asignaciones por Embarazo a titulares con documentos que terminen en 4.