ANSES: con la inflación de julio, cuánto aumentarán la AUH y otras asignaciones
ANSES prevé un incremento para el próximo mes luego de que la inflación marcara un 1,9% en julio. También subirán las jubilaciones.
Luego de que se conociera el dato del Indec sobre la inflación, que marcó un 1,9% en julio, rápidamente se pudo calcular de cuánto será el aumento de la Asignación Universal por Hijo, conocida como AUH y de otras asignaciones que otorga ANSES que están atadas al dato del IPC.
Esto se debe a que la fórmula de movilidad que propuso el Gobierno nacional de Javier Milei está vinculada directamente con la inflación que se conoce mes a mes. Esto quiere decir que las jubilaciones y las asignaciones de ANSES aumentarán lo que marque el IPC del mes anterior.
Te Podría Interesar
La medida fue tomada a mediados de 2024 a través del DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.
Cuánto se cobrará por la AUH en septiembre
La AUH y otras asignaciones quedarán en septiembre de la siguiente manera, dada la inflación del 1,9% de julio reportada por el Indec.
- Asignación Universal por Embarazo: 115.087 pesos.
- Asignación Universal por Hijo: 115.087 pesos
- Asignación por hijo (salario familiar) del siste SUAF: 57.548 para el primer escalafón de ingresos.
Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre
A continuación, se detallan los nuevos montos de las jubilaciones y pensiones para septiembre de 2025:
-
Jubilación mínima: $320.220,69
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.150,11
Pensión No Contributiva: $224.123,50
Además, continúa vigente el bono previsional de $70.000, implementado en marzo de 2024, que se paga a quienes cobran menos de $390.220,69 sin bono. Si el haber supera ese límite, el monto extra se liquida de forma proporcional.
Un dato a tener en cuenta es que en el Congreso se encuentra actualmente el veto presidencial que impidió el aumento a las jubilaciones que había aprobado la misma casa de las leyes.