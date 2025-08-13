Presenta:

ANSES: con la inflación de julio, cuánto aumentarán la AUH y otras asignaciones

ANSES prevé un incremento para el próximo mes luego de que la inflación marcara un 1,9% en julio. También subirán las jubilaciones.

ANSES confirmó los montos de la AUH para septiembre.

Luego de que se conociera el dato del Indec sobre la inflación, que marcó un 1,9% en julio, rápidamente se pudo calcular de cuánto será el aumento de la Asignación Universal por Hijo, conocida como AUH y de otras asignaciones que otorga ANSES que están atadas al dato del IPC.

Esto se debe a que la fórmula de movilidad que propuso el Gobierno nacional de Javier Milei está vinculada directamente con la inflación que se conoce mes a mes. Esto quiere decir que las jubilaciones y las asignaciones de ANSES aumentarán lo que marque el IPC del mes anterior.

La medida fue tomada a mediados de 2024 a través del DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

ANSES aumentará las asignaciones en septiembre por la inflación.

Cuánto se cobrará por la AUH en septiembre

La AUH y otras asignaciones quedarán en septiembre de la siguiente manera, dada la inflación del 1,9% de julio reportada por el Indec.

  • Asignación Universal por Embarazo: 115.087 pesos.
  • Asignación Universal por Hijo: 115.087 pesos
  • Asignación por hijo (salario familiar) del siste SUAF: 57.548 para el primer escalafón de ingresos.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

A continuación, se detallan los nuevos montos de las jubilaciones y pensiones para septiembre de 2025:

  • Jubilación mínima: $320.220,69

  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.150,11

  • Pensión No Contributiva: $224.123,50

Además, continúa vigente el bono previsional de $70.000, implementado en marzo de 2024, que se paga a quienes cobran menos de $390.220,69 sin bono. Si el haber supera ese límite, el monto extra se liquida de forma proporcional.

Un dato a tener en cuenta es que en el Congreso se encuentra actualmente el veto presidencial que impidió el aumento a las jubilaciones que había aprobado la misma casa de las leyes.

