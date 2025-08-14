Jubilados, pensiones y AUH: cuál es el aumento de Anses en septiembre

Las prestaciones de Anses recibirán aumentos en septiembre según la inflación de julio. Cuánto cobrará cada una en el noveno mes del año.

Ya se pueden conocer los montos de jubilaciones, asignaciones y pensiones de Anses en septiembre.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, ya se puede inferir de cuánto será el aumento que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en septiembre por parte de la Anses.

Según el Decreto 274/24, firmado por el Gobierno de Javier Milei, los incrementos de estas prestaciones se aplican de manera mensual tomando como referencia la inflación de dos meses atrás. Por este motivo, en esta ocasión corresponde la variación de julio, que se actualiza de forma automática.

Anses, pesos argentinos Los jubilados que cobran la mínima verán su haber actualizado automáticamente en septiembre. Shutterstock Cuánto recibirán jubilados, pensionados y AUH en septiembre El porcentaje de inflación informado por el Indec fue del 1,9% en julio. Con este ajuste, los jubilados que perciben la mínima pasarán de $314.305,37 en agosto a $320.277,17 en el noveno mes del año. Si se confirma el bono de $70.000, el total ascendería a $390.277,17.

En cuanto a las pensiones, quienes reciben PNC por madre de siete hijos cobrarán lo mismo que la mínima, mientras que la PUAM pasará a $256.221,74, cifra que con el refuerzo llegaría a $326.221,74. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedaría en $115.087,90 y la AUH con discapacidad en $187.378,81.