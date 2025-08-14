Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran este jueves 14 de agosto

Este jueves 14 de agosto, la Anses continúa con el calendario de pagos que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones con aumento y bono, según la terminación del DNI.

Este jueves 14 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos de agosto, que incluye las prestaciones con el aumento del 1,62% y el bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, así como el proporcional para quienes lo superan.

En la jornada de hoy reciben sus haberes los jubilados y pensionados con ingresos que no superan la mínima y cuyos DNI finalizan en 4 y 5. También se paga a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 4.

Además, cobran las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI que finaliza en 3, y quienes perciben la Asignación por Prenatal y Maternidad con documentos terminados en 6 y 7. Las Pensiones No Contributivas se acreditan a quienes tienen DNI terminados en 8 y 9.