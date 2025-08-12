El programa clave de ANSES al que solamente un grupo puede acceder para cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES , lanzó un nuevo programa denominado Acompañamiento Social, orientado a brindar apoyo económico a sectores de la población que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El programa viene a reemplazar al Plan Potenciar Trabajo y busca asistir a un grupo de personas que lo necesita.

Se trata de un programa que puede otorgar una ayuda de hasta $78.000 para todos aquellos que se postulen. El valor se mantiene sin cambios desde julio y no ha aumentado para el mes de agosto.

Específicamente, el programa está dirigido a un grupo de beneficiarios. Entre ellos se encuentran las personas mayores de 50 años que enfrentan algunas dificultades para insertarse en el mercado laboral. También mujeres con cuatro o más hijos que sean menores de 18 años.

También pueden acceder personas con discapacidad y familias que se encuentren en contextos críticos y requieran asistencia urgente en cuanto a lo económico.

Además, también pueden acceder trabajadores que se desempeñan en situaciones laborales particulares, como empleados de casas particulares, aquellos que tienen contratos temporarios o permanentes discontinuos, trabajadores rurales y estacionales, así como quienes están incluidos en el Programa Puente de Empleo.

anses locales jubilados (3).JPG El programa de ANSES es importante para quienes lo necesitan. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Una característica relevante del Acompañamiento Social es que su cobro es compatible con otras prestaciones sociales. Esto significa que quienes reciben este beneficio pueden continuar accediendo a ayudas como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para Protección Social, diversas prestaciones alimentarias y también monotributistas sociales o inscritos en categorías A y B del monotributo, sin que la asistencia económica otorgada por este programa interfiera en estos otros beneficios.

El objetivo central de este programa es mejorar la inclusión social y las condiciones de vida de los hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad, proporcionando un apoyo económico que les permita acceder a recursos y servicios esenciales para su bienestar.

De esta manera, ANSES busca fortalecer la red de contención social y brindar una herramienta que contribuya a paliar las dificultades económicas que atraviesan estos sectores.

Cómo acceder al programa de ANSES

Los interesados, si es que cumplen con alguno de los requisitos anteriores deben verificar si son beneficiarios a través de Mi ANSES o bien desde la app de Mi Argentina.

Allí deben iniciar un proceso de consulta con un número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El paso final será dirigirse a la sección de "Mis Cobros" y comprobar si figura la prestación de Acompañamiento Social como activa para poder empezar a recibirla.