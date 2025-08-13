Atención familias: Anses paga $85.000 por hijo a quienes cumplan estos requisitos
Anses continúa otorgando un beneficio de $85.000 para titulares de AUH y SUAF que presenten el certificado escolar antes del 31 de diciembre de 2025.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa en agosto otorgando un beneficio clave para titulares de Asignación Universal y Familiar por Hijo que tienen menores en edad escolar. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, que llega a $85.000.
Con este beneficio, el organismo busca acompañar a todos los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad al inicio de cada ciclo lectivo. Para acceder al pago anual, es necesario presentar la Libreta AUH que acredita los controles de salud, vacunación y asistencia escolar del menor.
Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual
La asignación está destinada a los titulares de:
- Asignación Familiar por Hijo
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
- Asignación Universal por Hijo
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
Cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual
- Ingresar a Mi ANSES: accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrá en “Hijos” y seleccioná “Presentar Certificado Escolar”.
- Descargar el formulario PS 2.68: generá y descargá el certificado correspondiente al ciclo lectivo. Imprimilo para llevarlo a la escuela.
- Completar y firmar: la escuela debe completar y sellar el formulario. Para hijos con discapacidad, también lo firma el profesional correspondiente.
- Subir o presentar el formulario: sacá una foto o escanealo y subilo a Mi ANSES, o entregalo en una oficina. Una vez validado, se habilita el pago.
Este beneficio se paga 60 días después de realizado el trámite y se deposita en la cuenta donde el titular recibe la AUH o SUAF.
Requisitos para acceder
Los beneficiarios deben cumplir con algunos requisitos. El hijo debe tener entre 45 días y 18 años, y asistir a organismos educativos incorporados a la enseñanza oficial en nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.