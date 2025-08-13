Presenta:

Atención familias: Anses paga $85.000 por hijo a quienes cumplan estos requisitos

Anses continúa otorgando un beneficio de $85.000 para titulares de AUH y SUAF que presenten el certificado escolar antes del 31 de diciembre de 2025.

MDZ Sociedad

Anses otorga este beneficio a titulares de AUH y SUAF. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa en agosto otorgando un beneficio clave para titulares de Asignación Universal y Familiar por Hijo que tienen menores en edad escolar. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, que llega a $85.000.

Con este beneficio, el organismo busca acompañar a todos los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad al inicio de cada ciclo lectivo. Para acceder al pago anual, es necesario presentar la Libreta AUH que acredita los controles de salud, vacunación y asistencia escolar del menor.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual

La asignación está destinada a los titulares de:

  • Asignación Familiar por Hijo
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
  • Asignación Universal por Hijo
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
Para cobrar el monto se debe presentar la Libreta AUH mediante Mi Anses. Foto: Archivo

Cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual

  • Ingresar a Mi ANSES: accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrá en “Hijos” y seleccioná “Presentar Certificado Escolar”.
  • Descargar el formulario PS 2.68: generá y descargá el certificado correspondiente al ciclo lectivo. Imprimilo para llevarlo a la escuela.
  • Completar y firmar: la escuela debe completar y sellar el formulario. Para hijos con discapacidad, también lo firma el profesional correspondiente.
  • Subir o presentar el formulario: sacá una foto o escanealo y subilo a Mi ANSES, o entregalo en una oficina. Una vez validado, se habilita el pago.

Este beneficio se paga 60 días después de realizado el trámite y se deposita en la cuenta donde el titular recibe la AUH o SUAF.

Anses
El beneficio se deposita en la misma cuenta donde el titular recibe AUH o SUAF, 60 días después de validado el certificado. Foto: Archivo

Requisitos para acceder

Los beneficiarios deben cumplir con algunos requisitos. El hijo debe tener entre 45 días y 18 años, y asistir a organismos educativos incorporados a la enseñanza oficial en nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

