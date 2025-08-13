Atención familias: Anses paga $85.000 por hijo a quienes cumplan estos requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) continúa en agosto otorgando un beneficio clave para titulares de Asignación Universal y Familiar por Hijo que tienen menores en edad escolar. Se trata de la Ayuda Escolar Anual , que llega a $85.000.

Con este beneficio , el organismo busca acompañar a todos los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad al inicio de cada ciclo lectivo. Para acceder al pago anual, es necesario presentar la Libreta AUH que acredita los controles de salud, vacunación y asistencia escolar del menor.

La asignación está destinada a los titulares de:

Este beneficio se paga 60 días después de realizado el trámite y se deposita en la cuenta donde el titular recibe la AUH o SUAF.

Anses El beneficio se deposita en la misma cuenta donde el titular recibe AUH o SUAF, 60 días después de validado el certificado. Foto: Archivo Brenda Rocha/ Blossom / Shutterstock

Requisitos para acceder

Los beneficiarios deben cumplir con algunos requisitos. El hijo debe tener entre 45 días y 18 años, y asistir a organismos educativos incorporados a la enseñanza oficial en nivel inicial, primario o secundario. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.