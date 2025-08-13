Cambió el plazo fijo: los bancos que pagan más de 40% anual en agosto

El BCRA actualizó las tasas de interés para plazo fijo a 30 días y algunos bancos superan el 40% anual, ofreciendo mayores rendimientos.

El plazo fijo se constituye como una de las herramientas de inversión más utilizadas en el país gracias a sus tasas de interés, que en algunos casos superan el 40% anual. Además, ofrece la posibilidad de comparar entre bancos y conocer de antemano cuál será la ganancia exacta al momento de constituirlo.

Para realizar esta comparación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica en su página oficial un listado de entidades financieras con sus respectivos rendimientos. Entre ellas, algunas ofrecen un 41% anual, como Banco Reba, Banco Meridan y Banco de Corrientes, lo que implica que un depósito de $1.000.000 a 30 días podría generar una ganancia cercana a $33.699.

Entre los bancos que superan este porcentaje se encuentra el Banco Bica, que ofrece un 42% anual, consolidándose como la entidad que más interés paga en la actualidad. Con esa tasa, la ganancia por un depósito de $1.000.000 a 30 días es de aproximadamente $34.521.

Por otro lado, el Banco Provincia de Tierra del Fuego también se ubica por encima del 40%, con un interés del 40,5% anual. Esta cifra representa una ganancia superior a los $33.000 para el mismo monto y plazo.

En tanto, entidades de gran trayectoria como el Banco Nación o el Banco Galicia mantienen tasas competitivas que alcanzan el 39% anual. En este caso, la inversión de $1.000.000 a 30 días se traduce en una ganancia estimada de $32.055, lo que sigue siendo una opción atractiva para los ahorristas más conservadores.